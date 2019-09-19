مينا مسعود يصل الغردقة استعدادا لافتتاح الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

مينا مسعود

قبل ساعات قليلة من حفل افتتاح لمهرجان الجونة السينمائي، وصل النجم العالمي مينا مسعود صاحب الأصول المصرية، إلى مدينة الجونة اليوم الخميس، لحضور فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.. واستطاع صاحب الجنسية الكندية، أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا، ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى "Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى، وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحدا من أكثر النجوم قبولا فى الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.

يذكر أن مينا منصور مسعود، ممثل كندي من أصل مصرى، إذ ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين، قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول. ويشارك في مهرجان