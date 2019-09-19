إيهاب جلال يعتذر عن قيادة منتخب الفراعنة

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

إيهاب جلال

أبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل. واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عما إذا كان سيستمر



وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.





واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عما إذا كان سيستمر فى تدريب المصرى البورسعيدي إلى أن يصل مجلس إدارة المصرى لاتفاق مع مدير فنى جديد للفريق، أم سيرحل بعد الإعلان رسميا عن توليه المهمة.



وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد أقال خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني، عقب الخروج المهين من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا.







