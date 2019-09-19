سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الدفاع الروسية: «باتريوت الأمريكية» كفاءتها منخفضة

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
منظومة باتريوت
منظومة باتريوت
كشف مصدر رفيع في وزارة الدفاع الروسية عن سبب فشل منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت" في صد الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لأرامكو. وقال المصدر العسكري إنه "بفضل الولايات المتحدة تم نشر منظومة دفاع جوي قوية في المملكة العربية السعودية ذات رادار واسع التغطية". وتابع: "لا يمكن قبول تبرير وزير الخارجية الأمريكية بأن في بعض الأحيان أنظمة الدفاع الجوي حول العالم تظهر نتيجة متناقضة، إلا إذا كنا نتحدث عن منظومة باتريوت واحدة تغطي موقعا يتعرض لهجوم، ولكن بفضل أمريكا ووجودها في السعودية، تم نشر نظام دفاع جوي قوي في السنوات الأخيرة.
وأضاف المصدر أن 88 قاعدة صاروخية من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" تغطي الحدود الشمالية للمملكة العربية، متسائلا: "كيف يمكن لمثل هذه المنظومة القوية للدفاع الجوي أن تخرقها عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة". وأكد أن السبب يمكن أن يكون واحدا فقط "باتريوت وإيجيس لا يفيان بالخصائص المعلنة،
اقرأ المزيد
تفجير-في-أفغانستان (3)

رويترز: الغارة الفتاكة بأفغانستان نفذتها أمريكا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الغارة الفتاكة التي وقعت شرق أفغانستان وخلفت عشرات القتلى والمصابين، نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقتل نحو 30 مدنيا وأصيب 45 آخرون على الأقل جراء غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على محافظة ننكرهار شرق البلاد قرب حدود باكستان، حسب معطيات الجيش. وأكد مجلس المحافظة، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الغارة التي نفذت ليلة أمس الأربعاء، على منطقة خوكياني استهدفت مجموعة من المدنيين، في أثناء عملهم في منطقة زراعية.
بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
جواد ظريف (2)

«حرب شاملة».. تصعيد خطير من إيران بعد هجوم أرامكو

هدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، "بحرب شاملة" في حالة توجيه ضربة عسكرية لإيران، وفقا لحوار مع "سي. إن. إن". وأضاف ظريف: "لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية لكننا سندافع عن أرضنا". كان السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
جاستن-ترودو (3)

«ألف ليلة وليلة» تهدد عرش رئيس وزراء كندا

أثارت صورة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية، لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متنكرا في شكل رجل أسود في حفلة مدرسية أقيمت في 2001، ضجة كبيرة في البلاد. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الصورة التي نشرتها المجلة لترودو تعد نوعا من العنصرية، حيث تظهر الأخير في الصورة في سن 29، مبتسمًا ومُحاطًا بأربع نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم، وذلك خلال نهاية العام في مدرسة فانكوفر الخاصة التي كان رئيس الوزراء الكندي الحالي يعمل بالتدريس فيها، وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة".
اقرأ المزيد من الأخبار
جواد ظريف (2)

«حرب شاملة».. تصعيد خطير من إيران بعد هجوم أرامكو

هدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، "بحرب شاملة" في حالة توجيه ضربة عسكرية لإيران، وفقا لحوار مع "سي. إن. إن". وأضاف ظريف: "لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية لكننا سندافع عن أرضنا". كان السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
السعودية

السعودية تعلق على إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على إمكانية الرد عسكريا على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط، والتي ألقت باللوم على إيران. وقال السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
الهجوم -على- شركة -أرامكو

فرنسا ترسل 7 خبراء عسكريين للتحقيق في هجوم أرامكو

أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إرسال 7 خبراء إلى المملكة العربية السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط، السبت. كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أدان الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعمال لا تخفف من حدة التوتر ولكنها تزيد من خطر النزاع في المنطقة العربية. وأوضح لو دريان أنهم علموا باقتراح السلطات السعودية مشاركة خبراء دوليين وخبراء من الأمم المتحدة في معاينة الوضع ميدانيا والمشاركة في التحقيقات التي تجريها المملكة العربية السعودية بشأن هذا الهجوم.
الحوثيين

الحوثيون يهددون باستهداف الإمارات بالطائرات المسيرة

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إذ قال يحيى ساري الناطض العسكري للحوثيين في بيان اليوم: «لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، إذا لم يتوقفوا»، مضيفًا: «لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. ويمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org