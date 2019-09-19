الدفاع الروسية: «باتريوت الأمريكية» كفاءتها منخفضة

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

منظومة باتريوت

كشف مصدر رفيع في وزارة الدفاع الروسية عن سبب فشل منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت" في صد الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لأرامكو. وقال المصدر العسكري إنه "بفضل الولايات المتحدة تم نشر منظومة دفاع جوي قوية في المملكة العربية السعودية ذات رادار واسع التغطية". وتابع: "لا يمكن قبول تبرير وزير الخارجية الأمريكية بأن في بعض الأحيان أنظمة الدفاع الجوي حول العالم تظهر نتيجة متناقضة، إلا إذا كنا نتحدث عن منظومة باتريوت واحدة تغطي موقعا يتعرض لهجوم، ولكن بفضل أمريكا ووجودها في السعودية، تم نشر نظام دفاع جوي قوي في السنوات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن 88 قاعدة صاروخية من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" تغطي الحدود الشمالية للمملكة العربية، متسائلا: "كيف يمكن لمثل هذه المنظومة القوية للدفاع الجوي أن تخرقها عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة". وأكد أن السبب يمكن أن يكون واحدا فقط "باتريوت وإيجيس لا يفيان بالخصائص المعلنة،