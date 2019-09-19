بعد أزمة استقالته.. اجتماع مجلس المحافظين بدون محافظ الإسماعيلية

تحرير:محمد فتحي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

حمدي عثمان

غاب اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء.. وكانت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، قد أكدت في وقت سابق، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه، وما زال الجميع في انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. مقربون من عثمان أشاروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه تقدم باستقالة مسببة لظروف صحية.

واتخذ محافظ الإسماعيلية عدة قرارات منذ توليه المنصب، خلفا للواء ياسين طاهر منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة، هاجمها البعض واعتبروها بعيدا عن اختصاصه. وبدأ اللواء حمدي عثمان أول تصريحاته التي أثارت غضب المواطنين، في سبتمبر 2018 عن الغابات الشجرية، الموجودة في مدخل المحافظة، ووصفها بأنها لا تليق، وأكد