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بعد أزمة استقالته.. اجتماع مجلس المحافظين بدون محافظ الإسماعيلية

تحرير:محمد فتحي ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
حمدي عثمان
حمدي عثمان
غاب اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء.. وكانت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، قد أكدت في وقت سابق، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه، وما زال الجميع في انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. مقربون من عثمان أشاروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه تقدم باستقالة مسببة لظروف صحية.
واتخذ محافظ الإسماعيلية عدة قرارات منذ توليه المنصب، خلفا للواء ياسين طاهر منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة، هاجمها البعض واعتبروها بعيدا عن اختصاصه. وبدأ اللواء حمدي عثمان أول تصريحاته التي أثارت غضب المواطنين، في سبتمبر 2018 عن الغابات الشجرية، الموجودة في مدخل المحافظة، ووصفها بأنها لا تليق، وأكد
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مدبولي: «التأمين الشامل» ثورة في أسلوب إدارة الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن منظومة التحول الرقمي ستقلل ممارسات الفساد، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه طوال الفترة الماضية كان يتم اختبار منظومة التحول الرقمي، التي ستعمل على توفير الوقت والجهد على المواطن، والقضاء على ممارسات الفساد من خلال تقليل التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وجاء المؤتمر عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي أقيم بالديوان العام القديم للمحافظة، بعد تطويره مؤخرا وفق أحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة.
المصريون في الأردن

وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
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فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد عن 40 يوما، وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه.
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مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمناقشة ملفات مهمة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد بمقر الديوان العام القديم الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات منها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستعداد للمرحلة الثانية من العمل الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يوضح أسباب تراجع نمو الدول النامية

ألقى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الـ43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قال فيها إن العالم يشهد العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه معظم مناطق العالم، ومالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثير من مجموعات الدول، خاصة الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، كما أن هناك حالة من التباطؤ تخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، بسبب تصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم،
مصطفى-مدبولي

تطوير المركز الإسلامي وكلية جديدة ببورسعيد.. قرارات لرئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على تطوير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدا دوليا إسلاميا للدراسات والبحوث السكانية"، مع الإبقاء علي المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، علي أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية "دكتوراه الفلسفة".
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رئيس الوزراء يفتتح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والذي أنشأته وزارة الداخلية، ويعد أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي القدرات على الصعيدين العربي والإفريقي، إذ تم تنفيذه على مساحة 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70%، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز 120 يوما.
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غابوا عن العمل.. إحالة 32 موظفا بالمنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 32 موظفا بقريتي طوخ الخيل ودمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، في أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة لقريتي طوخ الخيل ودمشير، مضيفا أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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