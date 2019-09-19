رياضة

حكم قمة السوبر.. شاهد على تتويج الزمالك وسقوط الأهلي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في مباراة نهائي السوبر المصري للموسم الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، إلى طاقم تحكيم ألماني، ويتكون الطاقم من فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش، وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.
ويمتلك الألماني فيلكس بريش حكم مباراة كأس السوبر المصري، خبرات سابقة مع الفريقين، إذ سبق أن أدار مواجهة لكل منهما، واعتذر مرة واحدة عند دعوته للسوبر المصري 2017 بين الفريقين، وبدأ فيلكس بريش علاقته مع الكرة المصرية بنهائي كأس مصر 2010، الذي جمع الأهلي وحرس الحدود، وانتهى بخسارة الفريق الأكثر تتويجًا
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ايهاب-جلال

إيهاب جلال.. قاد ثورة المقاصة وأعاد هيبة المصري

استقر اتحاد الكرة، بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء أمس الأربعاء، الذى عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى -حتى الآن- مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصرى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.
ايهاب-جلال

اتحاد الكرة يصدم إيهاب جلال بسبب المصري

أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الخماسية رفضت تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري، والبالغ راتب شهرين، وعلمت «التحرير» اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء الأربعاء، الذي عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى -حتى الآن- مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصري.
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اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد سوبر الأهلي والزمالك

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأحمر ومثلهم للأبيض، تم تعديل موعدها، وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الجبلاية تلقى خطابًا منذ قليل من الأمن يفيد طلب تقديم المباراة لمدة ساعة، وهو ما وافق عليه مسؤولو الجبلاية، لتقام في السابعة مساءً بدلا من الثامنة.
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جمال الغندور

الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
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اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز (صور)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، وحددت الجبلاية يوم 21 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المسابقة بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على ستاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا. وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.
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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
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اتحاد الكرة يؤجل حفل تسليم درع الدوري للأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، إلى ما بعد السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. وأضاف مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الأحد، أن ضيق الوقت بين عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تنزانيا، واستعداد الفريق للسوبر، تسبب في عدم وجود فرصة لإقامة الاحتفالية قبل قمة الجمعة، ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر في الثامنة مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.
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