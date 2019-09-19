حكم قمة السوبر.. شاهد على تتويج الزمالك وسقوط الأهلي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

الأهلي والزمالك

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في مباراة نهائي السوبر المصري للموسم الماضي (2017- 2018)، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، إلى طاقم تحكيم ألماني، ويتكون الطاقم من فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش، وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

ويمتلك الألماني فيلكس بريش حكم مباراة كأس السوبر المصري، خبرات سابقة مع الفريقين، إذ سبق أن أدار مواجهة لكل منهما، واعتذر مرة واحدة عند دعوته للسوبر المصري 2017 بين الفريقين، وبدأ فيلكس بريش علاقته مع الكرة المصرية بنهائي كأس مصر 2010، الذي جمع الأهلي وحرس الحدود، وانتهى بخسارة الفريق الأكثر تتويجًا

ويمتلك الألماني فيلكس بريش حكم مباراة كأس السوبر المصري، خبرات سابقة مع الفريقين، إذ سبق أن أدار مواجهة لكل منهما، واعتذر مرة واحدة عند دعوته للسوبر المصري 2017 بين الفريقين، وبدأ فيلكس بريش علاقته مع الكرة المصرية بنهائي كأس مصر 2010، الذي جمع الأهلي وحرس الحدود، وانتهى بخسارة الفريق الأكثر تتويجًا بكأس مصر عن طريق ركلات الترجيح (5-4)، بعدما انتهت المباراة بهدف لكل فريق.



واعتذر بريش عن إدارة السوبر المصري عام 2017 بين الأهلي والزمالك بعدما أعلن الاتحاد الألماني عن اختياره، لكن جاء بعد ذلك الحكم التشيكي بافل كرالوفيتس.



وعاد في 2018 ليقود كأس السوبر المصري- السعودي، بين الزمالك والهلال السعودي، والتي حسمها الفريق المصري بنتيجة (2-1)، وسط نهاية مثيرة شهدت تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف لمصلحة صاحب الأرض والذي كان من تسلل واضح.

