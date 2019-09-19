توافد النجوم على حفل افتتاح الجونة السينمائي (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

مهرجان الجونة السينمائي

بدء توافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر فعالياته في مدينة الغردقة حتى يوم 27 من الشهر الجاري، ومن النجوم الحاضرين، المخرج عمرو عرفة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والمنتج جمال العدل، والفنانة نور اللبنانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والمنتج طارق الجنانينى، والفنانة سلوى محمد على، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب.

ويشارك في مهرجان الجونة هذا العام، 80 فيلمًا في المسابقات الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، والأفلام التسجيلية، والأفلام الروائية، تتنافس جميعها على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي. ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "Ad Astra" ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى