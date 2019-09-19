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توافد النجوم على حفل افتتاح الجونة السينمائي (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
بدء توافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر فعالياته في مدينة الغردقة حتى يوم 27 من الشهر الجاري، ومن النجوم الحاضرين، المخرج عمرو عرفة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والمنتج جمال العدل، والفنانة نور اللبنانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والمنتج طارق الجنانينى، والفنانة سلوى محمد على، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب.
ويشارك في مهرجان الجونة هذا العام، 80 فيلمًا في المسابقات الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، والأفلام التسجيلية، والأفلام الروائية، تتنافس جميعها على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي. ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "Ad Astra" ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى
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مينا-مسعود

مينا مسعود يصل الغردقة استعدادا لافتتاح الجونة السينمائي

قبل ساعات قليلة من حفل افتتاح لمهرجان الجونة السينمائي، وصل النجم العالمي مينا مسعود صاحب الأصول المصرية، إلى مدينة الجونة اليوم الخميس، لحضور فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.. واستطاع صاحب الجنسية الكندية، أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا، ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى "Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى، وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحدا من أكثر النجوم قبولا فى الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.
محمد رمضان (2)

رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.
مؤتمر -مهرجان -الجونة (1)

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الـ3

ينطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي واستقرار إدارة المهرجان الذى أسسه نجيب ساويرس وسامح ساويرس، على الممثل الشاب باسل الزارو، لكي يقدم حفل الافتتاح والختام، ومن المقرر أن تكون الحفلات بثا مباشرا على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدأ النجوم فى التوافد على مسرح المارينا بمنتجع الجونة بداية من السادسة مساء على السجادة الحمراء، وينطلق الحفل فى الثامنة بكلمات قصيرة من مؤسسي المهرجان «آل ساويرس» ثم يلقى مدير المهرجان إنتشال التميمي كلمته.
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مينا-مسعود

مينا مسعود يصل الغردقة استعدادا لافتتاح الجونة السينمائي

قبل ساعات قليلة من حفل افتتاح لمهرجان الجونة السينمائي، وصل النجم العالمي مينا مسعود صاحب الأصول المصرية، إلى مدينة الجونة اليوم الخميس، لحضور فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.. واستطاع صاحب الجنسية الكندية، أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا، ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى "Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى، وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحدا من أكثر النجوم قبولا فى الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.
مؤتمر -مهرجان -الجونة (1)

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الـ3

ينطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي واستقرار إدارة المهرجان الذى أسسه نجيب ساويرس وسامح ساويرس، على الممثل الشاب باسل الزارو، لكي يقدم حفل الافتتاح والختام، ومن المقرر أن تكون الحفلات بثا مباشرا على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدأ النجوم فى التوافد على مسرح المارينا بمنتجع الجونة بداية من السادسة مساء على السجادة الحمراء، وينطلق الحفل فى الثامنة بكلمات قصيرة من مؤسسي المهرجان «آل ساويرس» ثم يلقى مدير المهرجان إنتشال التميمي كلمته.
مؤتمر -مهرجان -الجونة (5)

النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.
فيلم- هذه- ليلتي (2)

الإعلان الرسمي لـ«هذه ليلتي» المشارك في «الجونة» (فيديو)

أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم «هذه ليلتي» البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية، بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي. الفيلم للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
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