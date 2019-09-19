رياضة

رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
حسام البدرى
حسام البدرى
قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا لمنتخب الوطني، ومن المقرر إعلان تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات.. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.
وأبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً، باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. واشترط
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حسام-البدرى

5 مرشحون.. تعرف على جهاز البدري لقيادة المنتخب

قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، ومن المقرر ان يعلن الجبلاية تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات، وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أبرز المرشحين للعمل مع حسام البدري في الجهاز الفني لمنتخب مصر، مشيرا إلى المرشحين هم أحمد أيوب وسيد معوض وعادل مصطفى، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربًا للحراس، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.
رونالدو

بعد التعادل مع أتلتيكو.. رونالدو يوجه رسالة للجماهير

بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، برسالة طمأنة لجماهير البيانكونيري عقب التعادل الأخير مع أتلتيكو مدريد الإسبانى فى المباراة التى جمعتهم أمس الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بنتيجة 2-2 . وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سنواصل العمل بقوة من أجل تحقيق أهدافنا". وعاد يوفنتوس من العاصمة المدريدية، بنقطة وحيدة وذلك بعد خطف أتلتيكو مدريد تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة، بالجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يعتذر عن قيادة منتخب الفراعنة

أبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.
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ايهاب-جلال

إيهاب جلال يعتذر عن قيادة منتخب الفراعنة

أبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.
ايهاب-جلال

اتحاد الكرة يصدم إيهاب جلال بسبب المصري

أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الخماسية رفضت تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري، والبالغ راتب شهرين، وعلمت «التحرير» اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء الأربعاء، الذي عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى -حتى الآن- مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصري.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال: لم أدخل في خلاف مع اتحاد الكرة

نفى إيهاب جلال المدير الفني، للنادي المصري البورسعيدي، اتفاقه مع اتحاد الكرة على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني حتى الآن، مؤكدًا أنه تواصل هاتفيًا فقط مع بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة. وأضاف إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ON sport»، أن اتحاد الكرة عليه أن يتحدث مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بشأن توليه مهمة تدريب المنتخب، لأنها المسؤولة عن كل شيء يخص تعاقده معها، موضحا أنه لم يتم اتفاقه بشكل رسمي على تولي المهمة كما يتردد مؤخرا.
ايهاب-جلال

تعرف على التشكيل النهائى للجهاز الفني لمنتخب مصر

علمت «التحرير» أن اتحاد الكرة، استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء اليوم الأربعاء، الذى عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى -حتى الان-، مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصرى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.
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