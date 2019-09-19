رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

حسام البدرى

قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا لمنتخب الوطني، ومن المقرر إعلان تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات.. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً، باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. واشترط