5 مرشحون.. تعرف على جهاز البدري لقيادة المنتخب

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

حسام البدري

قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، ومن المقرر ان يعلن الجبلاية تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات، وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أبرز المرشحين للعمل مع حسام البدري في الجهاز الفني لمنتخب مصر، مشيرا إلى المرشحين هم أحمد أيوب وسيد معوض وعادل مصطفى، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربًا للحراس، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر. ورحب وائل جمعة لاعب نادي الأهلي المعتزل، على تولى