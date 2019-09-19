جريمة

إصابة 7 أشخاص في تصادم «ميكروباصين» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، عصر اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين جرة «ميكروباص» بالقُرب من كوبري الزهور أمام كلية العلوم بجامعة الزقازيق، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وسط اهتمام ومتابعة من جانب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة «ميكروباص» بالقُرب من كوبري» الزهور» المقابل لكلية «العلوم» بجامعة الزقازيق، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق. أسفر الحادث عن إصابة سبعة أشخاص
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عجز وموظفة هاربة.. اختلاس 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لضبط موظفة الإيداعات في فرع البريد بقرية طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه من ودائع العملاء، وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، بورود بلاغات من لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، عن اكتشاف نقص مبالغ مالية كبيرة أثناء فحص أعمال الفرع في طنبول ومديرته "غدير ج."، واكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة تدعى "فاطمة م.".
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علياء والذئاب.. مأساة أم تعرضت للاغتصاب أمام رضيعتها

«خاف ممن لا يخاف الله».. عبارة تتكرر على مسامعنا كلما دار الحديث حول قضيةٍ ما، بلغ الجاني فيها درجة عالية من الإجرام وسلك مسلكًا لم يسبقه إليه أحد، إلا أن المجرمون في واقعة اليوم حقًا لا يعرفون الله أو يحفظون بداخلهم ذرة رحمة، بعدما استحلوا عرض امرأة كانت في طريقها للاطمئنان على صحة طفلتها، والتي بالكاد أتمت ربيعها الرابع، وتحمل على كتفها رضيعًا لم يُتم عامه الأول بعد، ليقطعوا الطريق عليها في مأساة كبيرة عاشتها المجني عليها بدايةً من التعدي عليها واقتيادها عنوة تحت التهديد، انتهاءً باغتصابها أمام أعين صغيرها وهي تحمله على كتفها.
الألعاب-النارية

إحباط تهريب 4 ملايين لعبة نارية باسم موظف في سفارة

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، محاولة تهريب بضائع محظورة بينها 4 ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام موظف بإحدى سفارات الدول العربية مقيم بالزمالك القاهرة باستيراد رسالة من خارج البلاد.
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تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.
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حملة-امنية

سقوط 30 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
مخدر-الحشيش

سقوط 3 تجار مُخدرات بخرطوش وبانجو في «السحر والجمال»

?ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الجمعة، القبض على ثلاث عناصر إجرامية من التجار المُترددين على منطقة «السحر والجمال»، المعروفة بكونها بؤرة لترويج المواد المُخدرة بالكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقي السويس و«مصر – الإسماعيلية» الصحراوي؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة، وجرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
حادث ميكروباص اول فيصل (5)

8 وفيات و4 مصابين.. تفاصيل حالة ضحايا ميكروباص صفط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفاة 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، وأوضح الدكتور خالد محاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.
سجن

حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.
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