إصابة 7 أشخاص في تصادم «ميكروباصين» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

حادث تصادم - أرشيفية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، عصر اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين جرة «ميكروباص» بالقُرب من كوبري الزهور أمام كلية العلوم بجامعة الزقازيق، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وسط اهتمام ومتابعة من جانب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة «ميكروباص» بالقُرب من كوبري» الزهور» المقابل لكلية «العلوم» بجامعة الزقازيق، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق. أسفر الحادث عن إصابة سبعة أشخاص