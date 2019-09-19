مدبولي: «التأمين الشامل» ثورة في أسلوب إدارة الدولة المصرية

تحرير:شيماء رشاد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن منظومة التحول الرقمي ستقلل ممارسات الفساد، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه طوال الفترة الماضية كان يتم اختبار منظومة التحول الرقمي، التي ستعمل على توفير الوقت والجهد على المواطن، والقضاء على ممارسات الفساد من خلال تقليل التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وجاء المؤتمر عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي أقيم بالديوان العام القديم للمحافظة، بعد تطويره مؤخرا وفق أحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة.

وأوضح مدبولي، أنه سيتم تقديم 174 خدمة إلكترونية بنهاية العام عبر منظومة التحول الرقمي، مضيفا أنه سيتم تقديم الخدمات بالموبايل من خلال المراكز المتطورة بكافة المناطق. وأكد أن المواطن سيستطيع الذهاب لمكان واحد لإنهاء خدمته، وذلك في حالة المواطن الذي ليس لديه وعي بالتكنولوجيا، بينما المواطن الواعي تكنولوجيا