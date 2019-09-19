عجز وموظفة هاربة.. اختلاس 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد

تحرير:? رانيا الديداموني ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

مكتب بريد - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لضبط موظفة الإيداعات في فرع البريد بقرية طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه من ودائع العملاء، وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، بورود بلاغات من لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، عن اكتشاف نقص مبالغ مالية كبيرة أثناء فحص أعمال الفرع في طنبول ومديرته "غدير ج."، واكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة تدعى "فاطمة م.".

تشكلت لجنة أخرى لفحص أعمال المكتب، واكتشفت وجود عجز مالى فى عدد من الحسابات بلغ أكثر من مليون ونصف المليون جنيه، وجاري إجراء فحص شامل لأعمال المكتب ومراجعة الأرصدة والحسابات، وإجراء استبيان لفحص كافة الإيداعات ودفاتر التوفير، واستقبلت شكاوى من المودعين بنقص مبالغ مالية في حساباتهم. واكتشفت اللجنة، أيضا،