فايلر يضم جميع اللاعبين لموقعة السوبر ويستبعد أزارو

تحرير:أحمد سعيد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

الأهلي والزمالك

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في قائمته من أجل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة في السوبر المحلى، وكذلك مواجهة سموحة المقرر لها الاثنين في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري الممتاز. واستبعد فايلر الرباعي المصاب المغربي وليد ازارو ومحمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد، فيما قرر ضم أيمن أشرف رغم غيابه عن السوبر للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز بكأس مصر استعدادا لتواجده في قائمة مباراة الدوري..

وجاءت قائمة الاهلى كالتالى: حراس المرمى : شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي. خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، محمود وحيد، علي معلول، أيمن أشرف، حسين السيد. خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي