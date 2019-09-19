اتحاد الكرة يختار الحكم الرابع للقاء السوبر

تحرير:أحمد بركات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

اتحاد الكرة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال الغندور، تعيين محمد حسن حكما رابعا في لقاء السوبر غدا الجمعة بين الأهلي والزمالك. تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب في الاسكندرية. وكانت لجنة الحكام أعلنت عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، يذكر أن فريق النادي الأهلي يحمل لقب كأس السوبر الماضي بعدما حقق الفوز على فريق النادي المصري بهدف نظيف سجله وليد أزارو في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.

وأعلنت اللجنة المؤقتة للجبلاية، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 بعد غد الجمعة في الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري، يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين. ويدخل الزمالك المباراة