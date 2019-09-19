مهرجان الجونة يجمع شيري عادل ومعز مسعود بعد الطلاق

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

شيري عادل ومعز مسعود

رغم انفصال الفنانة شيري عادل والداعية والمنتج معز مسعود، إلا أن مهرجان الجونة السينمائي، كان شاهدا على أول ظهور لهما، منذ إعلان طلاقما منذ فترة، وظهر الثنائي سويا على الريد كاربت الخاص بحفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، وتوافد النجوم على الحفل منهم المخرج عمرو عرفة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ودرة ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والمنتج جمال العدل، والفنانة نور اللبنانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والمنتج طارق الجنانينى، والفنانة سلوى محمد على، وعدد كبير من النجوم.

ويشارك في مهرجان الجونة هذا العام، 80 فيلمًا في المسابقات الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، والأفلام التسجيلية، والأفلام الروائية، تتنافس جميعها على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي. ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "Ad Astra" ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى