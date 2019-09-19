أكرم حسني يسخر من تامر حبيب ويسرا في افتتاح الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

أكرم حسني

افتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، منهم شريف منير، يسرا، هشام خرما، وليلي علوي ومعز مسعود وشيري عادل، ولقاء الخميسي، وتامر هجرس، ونيكول سابا، وبسري نصر الله، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما"، وبعدها قدم كلمة داعب فيها من المؤلف تامر حبيب، مشيرا إلى أنه في كل عام يجب أن يقدم تامر حبيب ويسرا الأغنية، وتابع ساخرا "هو المهرجان مكتوب باسمكم"، معربا عن سعادته بتقديم حفل اليوم، ولم يكن يصدق نفسه حينما تواصل معه المهرجان.

ويشارك في مهرجان الجونة هذا العام، 80 فيلمًا في المسابقات الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، والأفلام التسجيلية، والأفلام الروائية، تتنافس جميعها على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي. ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "Ad Astra" ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى