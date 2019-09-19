رياضة

إخفاقات وإنجازات في مسيرة حسام البدري التدريبية

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري الذي ودع مع المنتخب بطولة كأس الأمم من دور الـ16.
تحرير:أحمد سعيد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
حسام البدري
حسام البدري
أخيرا أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيانًا أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإعلان وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.. وبعد أن غاب البدري لفترة كبيرة عن التدريب وانتقل للعمل الإداري وترأس نادي بيراميدز ونجح في تكوين فريق قوي احتل فى موسمه الأول المركز الثالث في بطولة الدوري.
وتأهل فريق بيراميدز لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ثم استقال من رئاسة النادي لرغبته فى العودة من جديد لمجال التدريب. بداية المشوار  بدأ حسام البدري مشواره التدريبي في قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يبتسم له القدر موسم 2001 / 2002، وينضم إلى الجهاز المعاون كمدرب مساعد للفريق الأول للأهلي تحت قيادة
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روما يكتسح إسطنبول برباعية في الدوري الأوروبي

اكتسح فريق روما الإيطالي نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، باستاد ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي، تحت قيادة الحكم خافيير ايسترادا فرنانديز، عاونه كل من روبيرتو ألونسو فيرنانديز، وتيودور سوبرينو ماجان. تمكن أصحاب الأرض من الوصول إلى شباك الضيوف في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية ليوناردو سبينازولا من الجهة اليمنى، وحولها مدافع الفريق التركي، اللاعب البرازيلي جونيور كايسارا بالخطأ في مرماه.
مانشستر يونايتد

يونايتد يحقق فوزا صعبا على أستانا بالدوري الأوروبي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبا على حساب ضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. بدأ الشياطين الحمر، بقيادة النرويجي أولي سولشاير، اللقاء بتشكيل قوامه بالكامل من اللاعبين البدلاء باستثناء ماركوس راشفورد، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، لكن دفاع أستانا كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
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بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

خسر فريق بشكتاش التركى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك فى المباراة التى جمعتهم اليوم الخميس التى تأتى فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبي على ملعب تيهيلني بول، ويقع بشكتاش فى المجموعة الحادية عشر والتى تضم كلا من براجا البرتغالى وولفرهامبتون الإنجليزي. وشهد تشكيل الفريق التركى تواجد محمد الننى لاعب منتخب مصر. وكان الننى انتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وجاءت الخطوة بعد ابتعاد الننى عن المشاركة فى صفوف الجانرز .
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حسام-البدرى

رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا لمنتخب الوطني، ومن المقرر إعلان تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات.. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.
محمد فضل

مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
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اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز (صور)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، وحددت الجبلاية يوم 21 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المسابقة بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على ستاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا. وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
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