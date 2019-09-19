إخفاقات وإنجازات في مسيرة حسام البدري التدريبية

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري الذي ودع مع المنتخب بطولة كأس الأمم من دور الـ16.
أخيرا أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيانًا أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإعلان وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.. وبعد أن غاب البدري لفترة كبيرة عن التدريب وانتقل للعمل الإداري وترأس نادي بيراميدز ونجح في تكوين فريق قوي احتل فى موسمه الأول المركز الثالث في بطولة الدوري.
وتأهل فريق بيراميدز لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ثم استقال من رئاسة النادي لرغبته فى العودة من جديد لمجال التدريب.
بداية المشوار
بدأ حسام البدري مشواره التدريبي في قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يبتسم له القدر موسم 2001 / 2002، وينضم إلى الجهاز المعاون كمدرب مساعد للفريق الأول للأهلي تحت قيادة
وتأهل فريق بيراميدز لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ثم استقال من رئاسة النادي لرغبته فى العودة من جديد لمجال التدريب.
بداية المشوار
بدأ حسام البدري مشواره التدريبي في قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يبتسم له القدر موسم 2001 / 2002، وينضم إلى الجهاز المعاون كمدرب مساعد للفريق الأول للأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، وبعد ذلك تولى منصب المدرب العام مع الهولندي بونفرير في موسم 2002 / 2003 ثم مع البرتغالي توني أوليفيرا في موسم 2003 / 2004، واحتفظ بمنصبه بعد عودة البرتغالي جوزيه في أواخر 2003، وعين أيضا مديرا للكرة عقب وفاة الراحل ثابت البطل.
مع الأهلي
تولى البدري مهمة قيادة الأهلي للمرة الأولى في 22 يونيو 2009، بعد الرحيل المفاجئ للمدرب البرتغالي نيلو فينجادا رغم الإعلان الرسمي من جانب إدارة النادي، عن قدومه لقيادة الفريق ليقود البدري الفريق الأحمر للتتويج بلقب الدوري ثم السوبر المصري، قبل أن يتقدم باستقالته في نوفمبر 2010 بعد الهزيمة من الإسماعيلي بنتيجة 3–1، ثم عاد لقيادة الأحمر في ولاية ثانية عام 2012 خلفًا للبرتغالي مانويل جوزيه واستطاع التتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.
مع المريخ السوداني
وخاض البدري تجربتين تدريبيتين خارج مصر خلال مسيرته التدريبية مع فريقي أهلي طرابلس الليبي والمريخ السوداني وحقق مع الأخير لقب الدوري السوداني الممتاز، عام 2001 كما خاض تجربة تدريبية مع فريق إنبي في موسم 2011 / 2012.
المنتخب الأوليمبي
وفي ديسمبر 2013، كانت التجربة الدولية الأولى له بتولي تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015 التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة، وعلى إثر فشل المنتخب في الصعود للأوليمبياد، تمت إقالته.
الولاية الثالثة
وفي 2016، عاد حسام البدري لتدريب الأهلي للولاية الثالثة في أغسطس 2016 خلفا للهولندي مارتن يول، وقاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري مرتين متتاليتين وكأس مصر وكأس السوبر المحلي، إلا أنه رحل بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية أمام الوداد والخسارة من الزمالك في الموسم قبل الماضي للدوري.
بطولات البدري التدريبية
وحقق البدري 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلي وبطولة وحيدة مع المريخ السوداني.
وحصد البدري مع الأهلي الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقي مرة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدوري السوداني مع المريخ.
ويُعكف حاليا البدري على تشكيل جهازه المعاون بعد أن قررت الجبلاية بتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة ويعد أبرز المرشحين للعمل معه في الجهاز الفني لمنتخب مصر أحمد أيوب وسيد معوض وعادل مصطفى، مدربين وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربًا للحراس.
ويسعى اتحاد الكرة في الوقت الحالي إلى الاتفاق مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.