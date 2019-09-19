إخفاقات وإنجازات في مسيرة حسام البدري التدريبية

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري الذي ودع مع المنتخب بطولة كأس الأمم من دور الـ16.

تحرير:أحمد سعيد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

حسام البدري

أخيرا أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيانًا أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإعلان وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.. وبعد أن غاب البدري لفترة كبيرة عن التدريب وانتقل للعمل الإداري وترأس نادي بيراميدز ونجح في تكوين فريق قوي احتل فى موسمه الأول المركز الثالث في بطولة الدوري.

وتأهل فريق بيراميدز لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ثم استقال من رئاسة النادي لرغبته فى العودة من جديد لمجال التدريب. بداية المشوار بدأ حسام البدري مشواره التدريبي في قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يبتسم له القدر موسم 2001 / 2002، وينضم إلى الجهاز المعاون كمدرب مساعد للفريق الأول للأهلي تحت قيادة