التميمي: نحلم بأن يكون الجونة السينمائي جسرا للعالم

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

انتشال اتميمي

?قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان استطاع أن يكون عامل جذب كبير، مشيرا إلى أنهم يحلموا بأن يصبح المهرجان جسرا لكل العالم، ولفت إلى أنه فخور بالنجاح الذي حققه المهرجان في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه حرص على أن يكون بالمهرجان هذا العام، أفلام جديدة فازت بجوائز في أكبر المهرجانات بالعالم، وكشف التميمي، أن المهرجان يشهد فعاليات أخري هذا العام تشمل إقامة حفل موسيقي به 70 عازفا من معظم دول العالم، متوجها بالشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان، ونوه بأن العام المقبل سيقام المهرجان في قصر المؤتمرات الذي يتم تحضيره حاليا.

وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".ويشارك في المهرجان هذا العام، 80 فيلمًا في المسابقات الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، والأفلام التسجيلية، والأفلام