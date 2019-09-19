مينا مسعود: سعيد بالعودة إلى «أم الدنيا» عبر الجونة السينمائي
تحرير:محمد عبد المنعم
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
مينا مسعود
ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا"، متوجها بالشكر إلى عمرو منسي ونجيب ساويرس وسميح ساويرس، وكل القائمين علي المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه ليخرجوا "مهرجان مهم" مثل الجونة السينمائي بهذه الصورة المبهرة، مشيرا إلى أن "آخر مرة له في القاهرة كانت منذ 10 اعوام، وانه مبسوط، لكونه متواجدا الآن بين هؤلاء السينمائين".
يذكر أن مينا منصور مسعود، ممثل كندي من أصل مصرى، إذ ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين، قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.وافتتح مهرجان
يذكر أن مينا منصور مسعود، ممثل كندي من أصل مصرى، إذ ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين، قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.
وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
ويشارك في المهرجان هذا العام، 80 فيلمًا في المسابقات الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، والأفلام التسجيلية، والأفلام الروائية، تتنافس جميعها على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي.
ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "Ad Astra" ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمى كينيدى، وتدور أحداثه عن مهندس تابع لفصيلة عسكرية يبحث عن والده المختفى في المجرة، بعدما اختفى قبل 20 عامًا خلال مشاركته في مهمة بحث فضائية.
ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعي، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى في حفل الختام.