مينا مسعود: سعيد بالعودة إلى «أم الدنيا» عبر الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

مينا مسعود

ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا"، متوجها بالشكر إلى عمرو منسي ونجيب ساويرس وسميح ساويرس، وكل القائمين علي المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه ليخرجوا "مهرجان مهم" مثل الجونة السينمائي بهذه الصورة المبهرة، مشيرا إلى أن "آخر مرة له في القاهرة كانت منذ 10 اعوام، وانه مبسوط، لكونه متواجدا الآن بين هؤلاء السينمائين".

يذكر أن مينا منصور مسعود، ممثل كندي من أصل مصرى، إذ ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين، قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.وافتتح مهرجان