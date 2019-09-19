مني زكي من الجونة: السينما تحيي إنسانيتنا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

منى زكي

قالت الفنانة منى زكي، إنها تشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، مشيرة إلى أنها ستعقد اتفاقية مع المهرجان تهدف إلى دعم قضايا الأطفال، مضيفة أن مصر لها الريادة دائما في مناقشة القضايا المهمة في الأفلام، وأن "السينما تحيي إنسانيتنا".. وافتتح المهرجان فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان الكوميدي أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".

ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا". (للمزيد) وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان استطاع