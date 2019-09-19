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مني زكي من الجونة: السينما تحيي إنسانيتنا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
منى زكي
منى زكي
قالت الفنانة منى زكي، إنها تشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، مشيرة إلى أنها ستعقد اتفاقية مع المهرجان تهدف إلى دعم قضايا الأطفال، مضيفة أن مصر لها الريادة دائما في مناقشة القضايا المهمة في الأفلام، وأن "السينما تحيي إنسانيتنا".. وافتتح المهرجان فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان الكوميدي أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا". (للمزيد) وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان استطاع
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مهرجان الجونة (1)

بكاء في «الجونة السينمائي» بسبب النجوم الراحلين

عرض مهرجان الجونة السينمائي، فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للخرجة الفلسطينية مي المصري، قبل تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية "بنلف" رثاء للفنانين الذين فقدناهم، ومنهم المخرج عمر الشيخ، والسيناريست جابر عبد السلام، ومهندسة الديكور أمل سليمان، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وفوزية عبد العليم، وحسن كامي، والمخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، وفاروق الفيشاوي، وعزت أبو عوف، ونال الفقرة إعجاب كل الحاضرين وتفاعلوا مع الأغنية بالتصفيق الشديد والبكاء.
محمد -فراج

محمد فراج يعلن خطبته من بسنت شوقي بالجونة السينمائي

قصة حب جمعت بين الفنان محمد فراج، والفنانة الشابة بسنت شوقي، خلال السنوات الماضية، تكللت اليوم خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أعلن فراج خطبته من بسنت، اللذان حرصا على الظهور معا على الريد كاربت، وخلال فعاليات حفل افتاح المهرجان، الذي سيشهد عرض فيلم "لما بنتولد" ويتشارك فيه الحبيبان.. وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
مينا_مسعود

مينا مسعود: سعيد بالعودة إلى «أم الدنيا» عبر الجونة السينمائي

ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا"، متوجها بالشكر إلى عمرو منسي ونجيب ساويرس وسميح ساويرس، وكل القائمين علي المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه ليخرجوا "مهرجان مهم" مثل الجونة السينمائي بهذه الصورة المبهرة، مشيرا إلى أن "آخر مرة له في القاهرة كانت منذ 10 اعوام، وانه مبسوط، لكونه متواجدا الآن بين هؤلاء السينمائين".
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مينا_مسعود

مينا مسعود: سعيد بالعودة إلى «أم الدنيا» عبر الجونة السينمائي

ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا"، متوجها بالشكر إلى عمرو منسي ونجيب ساويرس وسميح ساويرس، وكل القائمين علي المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه ليخرجوا "مهرجان مهم" مثل الجونة السينمائي بهذه الصورة المبهرة، مشيرا إلى أن "آخر مرة له في القاهرة كانت منذ 10 اعوام، وانه مبسوط، لكونه متواجدا الآن بين هؤلاء السينمائين".
انتشال- التميمي

التميمي: نحلم بأن يكون الجونة السينمائي جسرا للعالم

?قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان استطاع أن يكون عامل جذب كبير، مشيرا إلى أنهم يحلموا بأن يصبح المهرجان جسرا لكل العالم، ولفت إلى أنه فخور بالنجاح الذي حققه المهرجان في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه حرص على أن يكون بالمهرجان هذا العام، أفلام جديدة فازت بجوائز في أكبر المهرجانات بالعالم، وكشف التميمي، أن المهرجان يشهد فعاليات أخري هذا العام تشمل إقامة حفل موسيقي به 70 عازفا من معظم دول العالم، متوجها بالشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان، ونوه بأن العام المقبل سيقام المهرجان في قصر المؤتمرات الذي يتم تحضيره حاليا.
اكرم-فريد

أكرم حسني يسخر من تامر حبيب ويسرا في افتتاح الجونة السينمائي

افتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، منهم شريف منير، يسرا، هشام خرما، وليلي علوي ومعز مسعود وشيري عادل، ولقاء الخميسي، وتامر هجرس، ونيكول سابا، وبسري نصر الله، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما"، وبعدها قدم كلمة داعب فيها من المؤلف تامر حبيب، مشيرا إلى أنه في كل عام يجب أن يقدم تامر حبيب ويسرا الأغنية، وتابع ساخرا "هو المهرجان مكتوب باسمكم"، معربا عن سعادته بتقديم حفل اليوم، ولم يكن يصدق نفسه حينما تواصل معه المهرجان.
شيري- عادل- معز-مسعود

مهرجان الجونة يجمع شيري عادل ومعز مسعود بعد الطلاق

رغم انفصال الفنانة شيري عادل والداعية والمنتج معز مسعود، إلا أن مهرجان الجونة السينمائي، كان شاهدا على أول ظهور لهما، منذ إعلان طلاقما منذ فترة، وظهر الثنائي سويا على الريد كاربت الخاص بحفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، وتوافد النجوم على الحفل منهم المخرج عمرو عرفة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ودرة ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والمنتج جمال العدل، والفنانة نور اللبنانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والمنتج طارق الجنانينى، والفنانة سلوى محمد على، وعدد كبير من النجوم.
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