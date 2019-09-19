محمد فراج يعلن خطبته من بسنت شوقي بالجونة السينمائي

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

محمد فراج وبسنت شوقي

قصة حب جمعت بين الفنان محمد فراج، والفنانة الشابة بسنت شوقي، خلال السنوات الماضية، تكللت اليوم خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أعلن فراج خطبته من بسنت، اللذان حرصا على الظهور معا على الريد كاربت، وخلال فعاليات حفل افتاح المهرجان، الذي سيشهد عرض فيلم "لما بنتولد" ويتشارك فيه الحبيبان.. وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".

ويشارك في المهرجان هذا العام، 80 فيلمًا في المسابقات الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، والأفلام التسجيلية، والأفلام الروائية، تتنافس جميعها على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي. ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "Ad Astra" ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى جونز،