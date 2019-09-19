رياضة

بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

تحرير:محمد جمال ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
مباراة بشكتاش
مباراة بشكتاش
خسر فريق بشكتاش التركى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك فى المباراة التى جمعتهم اليوم الخميس التى تأتى فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبي على ملعب تيهيلني بول، ويقع بشكتاش فى المجموعة الحادية عشر والتى تضم كلا من براجا البرتغالى وولفرهامبتون الإنجليزي. وشهد تشكيل الفريق التركى تواجد محمد الننى لاعب منتخب مصر. وكان الننى انتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وجاءت الخطوة بعد ابتعاد الننى عن المشاركة فى صفوف الجانرز .
مع بداية الشوط الأول حاول بشكتاش التركى الخروج بهدف مبكرًا، لكن سلوفان براتيسلافا فاجأ الجميع بهدف فى الدقيقة الـ14 من عمر المباراة بأقدام اندراج شبورار، واستمر ضغط بيشكتاش حتى الدقيقة الـ29 من عمر المباراة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق التركى سجلها ادم ليابيتش لاعب خط الوسط، ورفض بيشكتاش الخروج
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روما يكتسح إسطنبول برباعية في الدوري الأوروبي

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محمد-الننى-ارسنال (6)

رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان المنتخب الوطني محمد النني، على سبيل الإعارة، آتيًا من صفوف أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في التعاقد يتيح للفريق التركي شراءه بصورة نهائية بعد نهاية المدة، وكتب أرسنال مودعًا النني الذي انضم إليه في عام 2016 آتيا من صفوف بازل السويسري: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش"، ليسدل النني الستار على مسيرته مع المدفعجية التي شهدت تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.
محمد-النني‎

صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

أصبح محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا أن النادي التركي يسعى لضم النني على سبيل الإعارة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "Turkish football"، اليوم الجمعة. وأشارت صحيفة "Turkish football" إلى أن النني سيصل إلى تركيا مساء اليوم الجمعة للاتفاق على بنود عقده مع بشكتاش وإتمام المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة، وأوضحت أن أرسنال طلب من مسؤولي بشكتاش تحمّل الراتب الأسبوعي للنني، والذي يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي التركي تسعى لتخفيض المبلغ.
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