بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

تحرير:محمد جمال ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

مباراة بشكتاش

خسر فريق بشكتاش التركى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك فى المباراة التى جمعتهم اليوم الخميس التى تأتى فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبي على ملعب تيهيلني بول، ويقع بشكتاش فى المجموعة الحادية عشر والتى تضم كلا من براجا البرتغالى وولفرهامبتون الإنجليزي. وشهد تشكيل الفريق التركى تواجد محمد الننى لاعب منتخب مصر. وكان الننى انتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وجاءت الخطوة بعد ابتعاد الننى عن المشاركة فى صفوف الجانرز .

مع بداية الشوط الأول حاول بشكتاش التركى الخروج بهدف مبكرًا، لكن سلوفان براتيسلافا فاجأ الجميع بهدف فى الدقيقة الـ14 من عمر المباراة بأقدام اندراج شبورار، واستمر ضغط بيشكتاش حتى الدقيقة الـ29 من عمر المباراة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق التركى سجلها ادم ليابيتش لاعب خط الوسط، ورفض بيشكتاش الخروج