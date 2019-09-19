يونايتد يحقق فوزا صعبا على أستانا بالدوري الأوروبي

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبا على حساب ضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. بدأ الشياطين الحمر، بقيادة النرويجي أولي سولشاير، اللقاء بتشكيل قوامه بالكامل من اللاعبين البدلاء باستثناء ماركوس راشفورد، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، لكن دفاع أستانا كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض تكثيف الضغط الهجومي بحثا عن هدف التقدم لكن دفاع أستانا لم يهتز حتى الدقيقة 73، حيث تمكن ماسون جرينوود بتسديدة زاحفة بين قدمي حارس أستانا من إحراز الهدف الأول، ليحصد اليونايتد 3 نقاط مهمة في انطلاق دور المجموعات بالبطولة. بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3