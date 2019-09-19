رياضة

يونايتد يحقق فوزا صعبا على أستانا بالدوري الأوروبي

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبا على حساب ضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. بدأ الشياطين الحمر، بقيادة النرويجي أولي سولشاير، اللقاء بتشكيل قوامه بالكامل من اللاعبين البدلاء باستثناء ماركوس راشفورد، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، لكن دفاع أستانا كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض تكثيف الضغط الهجومي بحثا عن هدف التقدم لكن دفاع أستانا لم يهتز حتى الدقيقة 73، حيث تمكن ماسون جرينوود بتسديدة زاحفة بين قدمي حارس أستانا من إحراز الهدف الأول، ليحصد اليونايتد 3 نقاط مهمة في انطلاق دور المجموعات بالبطولة. بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3
اقرأ المزيد
71749778_2388866571203504_7141644402581045248_n

بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

خسر فريق بشكتاش التركى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك فى المباراة التى جمعتهم اليوم الخميس التى تأتى فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبي على ملعب تيهيلني بول، ويقع بشكتاش فى المجموعة الحادية عشر والتى تضم كلا من براجا البرتغالى وولفرهامبتون الإنجليزي. وشهد تشكيل الفريق التركى تواجد محمد الننى لاعب منتخب مصر. وكان الننى انتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وجاءت الخطوة بعد ابتعاد الننى عن المشاركة فى صفوف الجانرز .
حسام-البدرى

إخفاقات وإنجازات في مسيرة حسام البدري التدريبية

أخيرا أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيانًا أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإعلان وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.. وبعد أن غاب البدري لفترة كبيرة عن التدريب وانتقل للعمل الإداري وترأس نادي بيراميدز ونجح في تكوين فريق قوي احتل فى موسمه الأول المركز الثالث في بطولة الدوري.
اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة يختار الحكم الرابع للقاء السوبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال الغندور، تعيين محمد حسن حكما رابعا في لقاء السوبر غدا الجمعة بين الأهلي والزمالك. تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب في الاسكندرية. وكانت لجنة الحكام أعلنت عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، يذكر أن فريق النادي الأهلي يحمل لقب كأس السوبر الماضي بعدما حقق الفوز على فريق النادي المصري بهدف نظيف سجله وليد أزارو في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقنتص فوزًا صعبًا من ليستر سيتي

حقق فريق مانشستر يوناتيد الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد (معقل الشياطين الحمر)، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركوس راشفورد مهاجم اليونايتد ليمنح فريقه ثلاث نقاط إضافية تضاف إلى رصيده فى جدول الدورى، محتلا المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ويعد هذا الفوز الـ9 فى آخر 10 مبارايات لعبها على أرضه أمام ليستر فى بطولة البريميرليج.
رينيه-فايلر (3)

مدرب الأهلي الجديد.. لقبين وسط مسيرة تدريبية متواضعة

تعود المدرسة السويسرية للظهور من جديد في الدوري المصري، بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المدرب رينيه فايلر، ليصبح أول سويسري يشرف على تدريب الأهلي طوال تاريخه، ورابع سويسري يشرف على تدريب الأندية المصرية بشكل عام، بعد ألان جيجر رفقة المصري البورسعيدي وميشيل دوكستال مع الزمالك وكريستيان جروس رفقة الزمالك أيضًا، والآن سيتولى تدريب الأهلي بعد قضائه 6 أشهر دون تدريب أي فريق، وسيكون الأهلي أول فريق يدربه المدرب السويسري خارج القارة العجوز.
الدورى-الأوروبى

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
بول بوجبا

بوجبا يشعر بالندم لعدم الرحيل إلى ريال مدريد

يبدو أن النجم الفرنسي بول بوجبا يشعر بالندم الشديد لعدم انتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري، واستمراره في صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية يوم 2 سبتمبر المقبل، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يشعر بوجبا بالندم والحزن الشديد لعدم ضغطه بقوة أكبر على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارهم على الموافقة على الرحيل إلى ريال مدريد، من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عن رغبته في خوض تحدٍّ جديد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]