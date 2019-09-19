رياضة

روما يكتسح إسطنبول برباعية في الدوري الأوروبي

تحرير:أحمد سعيد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
روما
روما
اكتسح فريق روما الإيطالي نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، باستاد ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي، تحت قيادة الحكم خافيير ايسترادا فرنانديز، عاونه كل من روبيرتو ألونسو فيرنانديز، وتيودور سوبرينو ماجان. تمكن أصحاب الأرض من الوصول إلى شباك الضيوف في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية ليوناردو سبينازولا من الجهة اليمنى، وحولها مدافع الفريق التركي، اللاعب البرازيلي جونيور كايسارا بالخطأ في مرماه.
وجاء الهدف الثاني عن طريق البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة 58 بعد مجهود مميز قام بها زميله المتألق نيكولو زانيولو. وفي الدقيقة 71 سجل زانيولو الهدف الثالث، بعد تمريرة رائعة من زميله إيدين دجيكو، وجاء الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع بواسطة الهولندي جاستن كلويفرت. وفي ذات المجموعة حقق فريق وولفسبرجر
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ايهاب-جلال

بيان| إيهاب جلال يكشف سر فشل مفاوضاته لتدريب المنتخب

علق إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، مساء الخميس، على فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم. وأوضح جلال، خلال البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي المصري، أسباب فشل المفاوضات قائلًا: «تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر».
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اتحاد الكرة يقرر عدم الاستعانة بالحكم الخامس

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بالحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهدت الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.. وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم السبت المقبل بمواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب.
مانشستر يونايتد

يونايتد يحقق فوزا صعبا على أستانا بالدوري الأوروبي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبا على حساب ضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. بدأ الشياطين الحمر، بقيادة النرويجي أولي سولشاير، اللقاء بتشكيل قوامه بالكامل من اللاعبين البدلاء باستثناء ماركوس راشفورد، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، لكن دفاع أستانا كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
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مانشستر يونايتد

يونايتد يحقق فوزا صعبا على أستانا بالدوري الأوروبي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبا على حساب ضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. بدأ الشياطين الحمر، بقيادة النرويجي أولي سولشاير، اللقاء بتشكيل قوامه بالكامل من اللاعبين البدلاء باستثناء ماركوس راشفورد، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، لكن دفاع أستانا كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
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بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

خسر فريق بشكتاش التركى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك فى المباراة التى جمعتهم اليوم الخميس التى تأتى فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبي على ملعب تيهيلني بول، ويقع بشكتاش فى المجموعة الحادية عشر والتى تضم كلا من براجا البرتغالى وولفرهامبتون الإنجليزي. وشهد تشكيل الفريق التركى تواجد محمد الننى لاعب منتخب مصر. وكان الننى انتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وجاءت الخطوة بعد ابتعاد الننى عن المشاركة فى صفوف الجانرز .
أرسنال (3)

24 مباراة تشعل لهيب الدوري الأوروبي اليوم

تستحوذ مباراة أرسنال، ومضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني، على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24، التي تقام اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي. ويحل أرسنال الذي خسر المباراة النهائية للبطولة، في الموسم الماضي، ضيفا على فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي، الذي توج باللقب بعدها بالفوز على الجانرز (4-1). ولم يعد فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة، حيث يعد مرشحا بقوة للعبور مع أرسنال من المجموعة السادسة، التي تشهد أيضا مواجهة بين ستاندارد لييج وفيتوريا جيمارايش.
تشيلسي‎

تشيلسي يتسلح بالتاريخ أمام فالنسيا بدوري الأبطال

يعود تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، عندما يستقبل اليوم الثلاثاء نظيره فالنسيا على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتوج البلوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويقودهم تدريبًا هذا الموسم الهداف التاريخي فرانك لامبارد، وسبق وأن تواجه الفريقان في المسابقة 6 مرات من قبل، لم يحقق خلاها فالنسيا اي انتصار، ويشارك تشيلسي في دور المجموعات للمرة الـ16 في تاريخه، ولم يودع من تلك المرحلة سوى مرة واحدة فقط في موسم 2012- 2013.
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