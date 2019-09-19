روما يكتسح إسطنبول برباعية في الدوري الأوروبي

تحرير:أحمد سعيد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

روما

اكتسح فريق روما الإيطالي نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، باستاد ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي، تحت قيادة الحكم خافيير ايسترادا فرنانديز، عاونه كل من روبيرتو ألونسو فيرنانديز، وتيودور سوبرينو ماجان. تمكن أصحاب الأرض من الوصول إلى شباك الضيوف في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية ليوناردو سبينازولا من الجهة اليمنى، وحولها مدافع الفريق التركي، اللاعب البرازيلي جونيور كايسارا بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف الثاني عن طريق البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة 58 بعد مجهود مميز قام بها زميله المتألق نيكولو زانيولو. وفي الدقيقة 71 سجل زانيولو الهدف الثالث، بعد تمريرة رائعة من زميله إيدين دجيكو، وجاء الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع بواسطة الهولندي جاستن كلويفرت. وفي ذات المجموعة حقق فريق وولفسبرجر

وجاء الهدف الثاني عن طريق البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة 58 بعد مجهود مميز قام بها زميله المتألق نيكولو زانيولو.



وفي الدقيقة 71 سجل زانيولو الهدف الثالث، بعد تمريرة رائعة من زميله إيدين دجيكو، وجاء الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع بواسطة الهولندي جاستن كلويفرت.



وفي ذات المجموعة حقق فريق وولفسبرجر النمساوي فوزه على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بأربعه أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على بروسيا بارك.



سجل رباعية الفريق النمساوي كلا من شون وييسمان في الدقيقة 13، ماريو ليتجيب في الدقيقتين 31 و68، مارسيل ريتزماير في الدقيقة 41.



بهذه النتائج يتقاسم فريقي روما ووولفسبيرجر الصدارة برصيد ثلاثة نقاط بكلا منهما، بينما يأتي فريقي بلدية إسطنبول وبوروسيا مونشنجلاباخ في المركز الثالث والرابع بدون أي نقاط.