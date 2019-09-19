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وسط تراجع جماعي.. البورصة تخسر 17 مليار جنيه في أسبوع

تحرير:أ.ش.أ ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
البورصة
البورصة
منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بخسائر بلغت نحو 1ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 738 مليار جنيه، مقابل 1ر755 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر2 %، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر2% ليسجل مستوى 07ر14742 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر3% ليبلغ مستوى 57ر539 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 75ر2% ليبلغ مستوى 86ر1439 نقطة.
وأشار التقرير الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي، لتبلغ 5ر12 مليار جنيه من خلال تداول 029ر1 مليار ورقة منفذة على 116 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 10 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 770 مليون ورقة، منفذة على 105 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن الأسهم استحوذت على 76ر39 %
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دولارات

الدولار يواصل تراجعه وينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
دولار

سعر الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.28 جنيه، ونحو 16.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك سئيب، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء.
ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الاقتصاد-المصري

رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
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رئيس-البورصة اسواق-رأس-المال تدعم-خطط-الدولة-لتحقيق-التنمية (2)

رئيس البورصة: أسواق رأس المال تدعم خطط الدولة

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اتفاقية تعاون مع محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات، حول أنشطة سوق الأوراق المالية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل، من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضح الكردي أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وسيتم توفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامتها، وهذا التعاون مهم لأنه يدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 751.6 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنحو 0.58% ليبلغ مستوى 15023.23 نقطة،
بورصة (2)

البورصة المصرية تربح 3.1 مليار جنيه في أسبوع

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر773 مليار جنيه، مقابل 2ر770 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 4ر0%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 66ر0 %، ليسجل مستوى 18ر14933 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 03ر0 % ليبلغ مستوى 17ر553 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 99ر0 % ليبلغ مستوى 49ر1469 نقطة.
البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
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