وسط تراجع جماعي.. البورصة تخسر 17 مليار جنيه في أسبوع

تحرير:أ.ش.أ ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

البورصة

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بخسائر بلغت نحو 1ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 738 مليار جنيه، مقابل 1ر755 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر2 %، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر2% ليسجل مستوى 07ر14742 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر3% ليبلغ مستوى 57ر539 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 75ر2% ليبلغ مستوى 86ر1439 نقطة.

وأشار التقرير الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي، لتبلغ 5ر12 مليار جنيه من خلال تداول 029ر1 مليار ورقة منفذة على 116 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 10 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 770 مليون ورقة، منفذة على 105 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن الأسهم استحوذت على 76ر39 %