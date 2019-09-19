اتحاد الكرة يقرر عدم الاستعانة بالحكم الخامس

تحرير:أحمد سعيد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

حكام

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بالحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهدت الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.. وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم السبت المقبل بمواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب.

وأعلن جمال الغندور في بداية الاجتماع التشكيل الجديد للجنة الحكام على النحو التالي: جمال الغندور رئيسا وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر دري، بالإضافة إلى مجدي رزق للكرة النسائية ومحمد عبدالقادر للكرة الشاطئية ومحمد فرج للكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية: عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيمس