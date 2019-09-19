رياضة

اتحاد الكرة يقرر عدم الاستعانة بالحكم الخامس

تحرير:أحمد سعيد ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
حكام
حكام
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بالحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهدت الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.. وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم السبت المقبل بمواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب.
وأعلن جمال الغندور في بداية الاجتماع التشكيل الجديد للجنة الحكام على النحو التالي: جمال الغندور رئيسا وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر دري، بالإضافة إلى مجدي رزق للكرة النسائية ومحمد عبدالقادر للكرة الشاطئية ومحمد فرج للكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية: عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيمس
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ايهاب-جلال

بيان| إيهاب جلال يكشف سر فشل مفاوضاته لتدريب المنتخب

علق إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، مساء الخميس، على فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم. وأوضح جلال، خلال البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي المصري، أسباب فشل المفاوضات قائلًا: «تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر».
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روما يكتسح إسطنبول برباعية في الدوري الأوروبي

اكتسح فريق روما الإيطالي نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، باستاد ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي، تحت قيادة الحكم خافيير ايسترادا فرنانديز، عاونه كل من روبيرتو ألونسو فيرنانديز، وتيودور سوبرينو ماجان. تمكن أصحاب الأرض من الوصول إلى شباك الضيوف في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية ليوناردو سبينازولا من الجهة اليمنى، وحولها مدافع الفريق التركي، اللاعب البرازيلي جونيور كايسارا بالخطأ في مرماه.
مانشستر يونايتد

يونايتد يحقق فوزا صعبا على أستانا بالدوري الأوروبي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبا على حساب ضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. بدأ الشياطين الحمر، بقيادة النرويجي أولي سولشاير، اللقاء بتشكيل قوامه بالكامل من اللاعبين البدلاء باستثناء ماركوس راشفورد، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، لكن دفاع أستانا كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
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هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
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اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز (صور)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، وحددت الجبلاية يوم 21 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المسابقة بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على ستاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا. وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.
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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
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الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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