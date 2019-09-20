حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

إطلالات جريئة وتصميمات مكررة في مهرجان الجونة

تحرير:أحمد نصري ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص
إطلالات النجوم في مهرجان السينمائي
إطلالات النجوم في مهرجان السينمائي
في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كان الحضور يفوق التوقعات، وتألق النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذي أقيم مساء الخميس، الذي شهد تطورا كبيرا في مستوى التنظيم والاحتفاء بالضيوف والنجوم الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم العربي، إلى جانب النجوم العالميين الذين تستمر مشاركتهم طيلة أيام المهرجان المقبلة، وتنوعت إطلالات النجمات في المهرجان ما بين البساطة والجرأة، وتنافسن على السجادة الحمراء بإطلالتهن، ليلفتن الأنظار بأناقتهن،
ولوحظ على إطلالات بعض النجمات التقارب في التصميمات والألوان، وبعضهن لم يوفق في اختيار الطلة اللائقة، إلا أن جمالهن طغى على فشلهن في أن يختارن الفستان المناسب على السجادة الحمراء. وارتدت الفنانات منى زكي ونور وأمينة خليل، أزياءا مكررة في الفكرة واللون، فيما أثارت الإطلالات الجريئة والغريبة لبعض الفنانات
اقرأ المزيد
لفة حجاب بدون دبوس

زهقتي من لفة حجابك؟.. هذه الطرق تساعدك

الحجاب يبرز الملامح والجمال بشكل مختلف تماما، ومثل ما تحتاج الفتيات التي بشعرها إلى التغيير من وقت لآخر، ولهذا تبحثن عن قصات للشعر أو صبغات مميزة، أو حتى البحث عن تسريحات للشعر تغيرهن فيها من وقت لآخر. في كل مرة تسرعين فيها إلى العمل أو لمقابلة صديقة ففي الغالب ما تلفين الحجاب باللفة البسيطة والمعروفة نظرا لبساطتها وسهولتها فلا تأخذ سوى 5 دقائق، ومن فترة لأخرى تظهر لفات مختلفة من الحجاب، بعضها تليق وأخرى لن تليق وذلك نظرا لاختلاف رسمة الوجه، لذا دعينا نساعدك في اختيار لفة الحجاب حسبما ذكر موقع Stylecraze.
Dark Circle Buster

ما فوائد التونر؟ يضيف توهجا للبشرة ويرطبها

في كل يوم تظهر منتجات جديدة للعناية بالبشرة، بما في ذلك مستحضرات تجميل للتخلص من البثور السوداء، والحصول على بشرة نقية خالية من العيوب تمامًا، إضافة إلى أن "التونر" أصبح أحد المنتجات العالمية للعناية بالبشرة، وهو عبارة عن سائل يعمل على قبض المسام الواسعة، إضافة إلى أنه يقدم عناية عميقة للبشرة، كما يعطي ملمسا مذهلا لها، كبشرة الأطفال، فعليك اختيار النوع المناسب لبشرتك، بمعنى أنه تختلف البشرة الدهنية عن الجافة، وكل منهما تحتاج إلى عناية خاصة، نقلًا عن "bold sky".
قشرة-الشعر

اعتني بشعرك خلال التقلبات الجوية.. الخل حل سحري

بعد فصل الصيف الطويل الحار، تصل الرياح الموسمية التي تجعلك تشعرين بالحياة، وتخفف من الطقس الحار، وخلال هذا التغير الموسمي والتقلبات الجوية يحتاج جسمك إلى مزيد من العناية، وربما تهتمين جيدا ببشرتك وجسمك، ولكن يحتاج شعرك إلى عناية خاصة خلال التقلبات الجوية. التقلبات القوية تسبب تلف في الشعر، ففي بعض الأوقات تزيد الرطوبة ويبدأ القشر الظهور في الشعر، كما قد تواجهين تساقطا نتيجة ضعف الشعر، ولهذا يحتاج إلى عناية كبيرة، وفي تلك الحالة من المهم اتباع النصائح التي تحافظ لك على شعرك من المشكلات التي قد تواجهينها وذلك حسبما ذكر موقع PharmEasy.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]