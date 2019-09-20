إطلالات جريئة وتصميمات مكررة في مهرجان الجونة

تحرير:أحمد نصري ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

إطلالات النجوم في مهرجان السينمائي

في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كان الحضور يفوق التوقعات، وتألق النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذي أقيم مساء الخميس، الذي شهد تطورا كبيرا في مستوى التنظيم والاحتفاء بالضيوف والنجوم الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم العربي، إلى جانب النجوم العالميين الذين تستمر مشاركتهم طيلة أيام المهرجان المقبلة، وتنوعت إطلالات النجمات في المهرجان ما بين البساطة والجرأة، وتنافسن على السجادة الحمراء بإطلالتهن، ليلفتن الأنظار بأناقتهن،

ولوحظ على إطلالات بعض النجمات التقارب في التصميمات والألوان، وبعضهن لم يوفق في اختيار الطلة اللائقة، إلا أن جمالهن طغى على فشلهن في أن يختارن الفستان المناسب على السجادة الحمراء. وارتدت الفنانات منى زكي ونور وأمينة خليل، أزياءا مكررة في الفكرة واللون، فيما أثارت الإطلالات الجريئة والغريبة لبعض الفنانات