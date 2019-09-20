رياضة

بيان| إيهاب جلال يكشف سر فشل مفاوضاته لتدريب المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
علق إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، مساء الخميس، على فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم. وأوضح جلال، خلال البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي المصري، أسباب فشل المفاوضات قائلًا: «تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر».
وأضاف: «كل التقدير لمسئولي اتحاد كرة القدم الذين اعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة، ولذلك، ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات، أود أن أشير إلى أن المفاوضات استمرت بشكل احترافي ومحترم». وتابع: «الموضوع يتلخص فى استراتيجية العمل التي أؤمن
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روما يكتسح إسطنبول برباعية في الدوري الأوروبي

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حسام-البدرى

إخفاقات وإنجازات في مسيرة حسام البدري التدريبية

أخيرا أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيانًا أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإعلان وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.. وبعد أن غاب البدري لفترة كبيرة عن التدريب وانتقل للعمل الإداري وترأس نادي بيراميدز ونجح في تكوين فريق قوي احتل فى موسمه الأول المركز الثالث في بطولة الدوري.
حسام-البدرى

رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا لمنتخب الوطني، ومن المقرر إعلان تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات.. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يعتذر عن قيادة منتخب الفراعنة

أبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال: لم أدخل في خلاف مع اتحاد الكرة

نفى إيهاب جلال المدير الفني، للنادي المصري البورسعيدي، اتفاقه مع اتحاد الكرة على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني حتى الآن، مؤكدًا أنه تواصل هاتفيًا فقط مع بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة. وأضاف إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ON sport»، أن اتحاد الكرة عليه أن يتحدث مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بشأن توليه مهمة تدريب المنتخب، لأنها المسؤولة عن كل شيء يخص تعاقده معها، موضحا أنه لم يتم اتفاقه بشكل رسمي على تولي المهمة كما يتردد مؤخرا.
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