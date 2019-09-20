بيان| إيهاب جلال يكشف سر فشل مفاوضاته لتدريب المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص

إيهاب جلال

علق إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، مساء الخميس، على فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم. وأوضح جلال، خلال البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي المصري، أسباب فشل المفاوضات قائلًا: «تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر».

وأضاف: «كل التقدير لمسئولي اتحاد كرة القدم الذين اعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة، ولذلك، ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات، أود أن أشير إلى أن المفاوضات استمرت بشكل احترافي ومحترم». وتابع: «الموضوع يتلخص فى استراتيجية العمل التي أؤمن