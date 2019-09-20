سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قتلى وجرحى من الحوثيين في قصف جوي للتحالف باليمن

تحرير:وكالات ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ ص
مقاتلات التحالف
مقاتلات التحالف
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عناصر من جماعة «أنصار الله» الحوثيين، في قصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ، شمال حجة» وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني «سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف». وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن البدء في تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظًا على أرواهم وحرصًا على سلامتهم. وقال التحالف إنه تمكن من تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرا إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: «التأمين الشامل» ثورة في أسلوب إدارة الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن منظومة التحول الرقمي ستقلل ممارسات الفساد، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه طوال الفترة الماضية كان يتم اختبار منظومة التحول الرقمي، التي ستعمل على توفير الوقت والجهد على المواطن، والقضاء على ممارسات الفساد من خلال تقليل التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وجاء المؤتمر عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي أقيم بالديوان العام القديم للمحافظة، بعد تطويره مؤخرا وفق أحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

بعد أزمة استقالته.. اجتماع مجلس المحافظين بدون محافظ الإسماعيلية

غاب اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء.. وكانت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، قد أكدت في وقت سابق، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه، وما زال الجميع في انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. مقربون من عثمان أشاروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه تقدم باستقالة مسببة لظروف صحية.
المصريون في الأردن

وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد عن 40 يوما، وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحوثيين

الحوثيون يهددون باستهداف الإمارات بالطائرات المسيرة

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إذ قال يحيى ساري الناطض العسكري للحوثيين في بيان اليوم: «لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، إذا لم يتوقفوا»، مضيفًا: «لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. ويمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي».
بوتين (3)

بوتين يستعين بآية من القرآن للتعليق على أزمة اليمن

لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الاستعانة بالقرآن الكريم، خلال حديثه باللغة الروسية، عن الأزمة اليمنية، مشددا على أهمية وضرورة تنظيم حوارا بين الأطراف المتنازعة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، واصفا ما يحدث في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" وأن الوضع الحالي متأزم ولن يحل إلا بالحوار، مطالبا أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ منصة أستانا، نموذجا يحتذى به لجمعهم حول مائدة واحدة، بحسب روسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
الاتحاد الاوروبي

بعد استهداف أرامكو.. أوروبا تدعو لعدم التصعيد

بعد الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن، واستهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وعدم تصعيد التوتر في المنطقة. وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش في تصريحات صحفية: "لدينا رد فعل حول الهجمات التي طالت محطتين للنفط في السعودية، وشددنا على أنه من الأهمية إيضاح مسؤولية هذا الهجوم". وأضافت كوتشيانتيتش: "من المهم لجميع الأطراف عدم تصعيد التوترات والمحافظة على الهدوء وضبط النفس".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]