قتلى وجرحى من الحوثيين في قصف جوي للتحالف باليمن

تحرير:وكالات ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ ص

مقاتلات التحالف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عناصر من جماعة «أنصار الله» الحوثيين، في قصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ، شمال حجة» وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني «سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف». وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن البدء في تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظًا على أرواهم وحرصًا على سلامتهم. وقال التحالف إنه تمكن من تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرا إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة