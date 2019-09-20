قمة نارية بين الأهلي والزمالك في السوبر

منذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير عام 1917، التقى الأهلي مع الزمالك في 234 مباراة في كل المناسبات، كان نصيب السوبر المصري منها خمس مواجهات

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الأهلي - الزمالك

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.

وتواجه الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة، هيمن خلالها الفريق الأحمر وفاز في 4 مواجهات منها، بينما خطف الأبيض انتصارا وحيدا. وتعد مباراة اليوم في السوبر المصري هي الأولى محليا للسويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي الجديد، بعد فوزه على كانو سبورت بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. ويرغب