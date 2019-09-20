رياضة

قمة نارية بين الأهلي والزمالك في السوبر

منذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير عام 1917، التقى الأهلي مع الزمالك في 234 مباراة في كل المناسبات، كان نصيب السوبر المصري منها خمس مواجهات
تحرير:أحمد سعيد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك
يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
وتواجه الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة، هيمن خلالها الفريق الأحمر وفاز في 4 مواجهات منها، بينما خطف الأبيض انتصارا وحيدا. وتعد مباراة اليوم في السوبر المصري هي الأولى محليا للسويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي الجديد، بعد فوزه على كانو سبورت بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. ويرغب
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اتحاد-الكرة (3)

تعرف على حكام مباريات الأسبوع الأول في الدوري

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والتي ستنطلق غدًا السبت. وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، وذلك بعد أن التقى عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الجبلاية، مع الحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة، في حضور جمال الغندور، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
عمرو الجنايني

الجنايني للحكام: تقنية الفيديو أمر لا مفر منه

كشف مصدر في اتحاد الكرة أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة بالجبلاية، أكد للحكام خلال لقائهم معه، أن تطبيق تقنية الفيديو أمر لا مفر منه، وقال المصدر إن الجنايني أكد للحكام تطبيق التقنية مهما بلغت التكلفة، موضحًا أن هناك رغبة واضحة من جانب اتحاد الكرة في تطبيقها، حيث إنه يعكف على عقد اجتماعات مع إحدى الشركات تمهيدًا لتطبيقها بشكل رسمي. وقررت لجنة الحكام وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني مع الحكام في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي.
الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

اتحاد الكرة يقرر تكريم عدد من النجوم في السوبر

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن اللجنة بالكامل ستحضر لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.
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الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

اتحاد الكرة يقرر تكريم عدد من النجوم في السوبر

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن اللجنة بالكامل ستحضر لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.
ميتشو

تشكيل ميتشو المتوقع للسوبر.. مصطفى محمد يقود الهجوم

استقر ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.
رينيه فايلر

تشكيل الأهلي المتوقع.. فايلر يختار القوة الضاربة

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو من العام الماضي.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

طاقم تحكيم ألماني لإدارة لقاء السوبر بين القطبين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع. وأعلنت اللجنة المؤقتة للجبلاية، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 بعد غد الجمعة في الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري، يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين.
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