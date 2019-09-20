قمة نارية بين الأهلي والزمالك في السوبر

منذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير عام 1917، التقى الأهلي مع الزمالك في 234 مباراة في كل المناسبات، كان نصيب السوبر المصري منها خمس مواجهات
يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا.
الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
وتواجه الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة، هيمن خلالها الفريق الأحمر وفاز في 4 مواجهات منها، بينما خطف الأبيض انتصارا وحيدا.
وتعد مباراة اليوم في السوبر المصري هي الأولى محليا للسويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي الجديد، بعد فوزه على كانو سبورت بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
ويرغب
وتواجه الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة، هيمن خلالها الفريق الأحمر وفاز في 4 مواجهات منها، بينما خطف الأبيض انتصارا وحيدا.
وتعد مباراة اليوم في السوبر المصري هي الأولى محليا للسويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي الجديد، بعد فوزه على كانو سبورت بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
ويرغب لاعبو الأهلي ومعهم الجهاز الفني الجديد فى كسب ثقة الجماهير ومصالحتهم قبل بداية الموسم الجديد، والفوز بالسوبر المصري بعد الخروج المهين من دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، والخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.
فى المقابل، يأمل الزمالك فى الفوز بلقب السوبر المصري وإسعاد الجماهير البيضاء، خاصة بعد الهزيمة من فريق جينيراسيون فوت السنغالي، يوم الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف فى دوري أبطال إفريقيا.
واستحوذ الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء، على ثقة كبيرة من الإدارة والجماهير رغم قصر فترة توليه للإدارة الفنية لفريق الكرة فى غضون شهر بعد الفوز فى 4 مباريات متتالية دون أن يستقبل أي أهداف والفوز بكأس مصر.
وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري 10 مرات، كان آخرها على حساب المصري البورسعيدي، بينما حصل الزمالك على اللقب 3 مرات فقط.
تاريخ المواجهات
منذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير عام 1917 التقى الأهلي مع الزمالك في 234 مباراة في كل المناسبات، كان نصيب السوبر المصري منها خمس مواجهات.
بعد عامين على انضمام البطولة لـ(روزنامة) الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2001 وفوز الزمالك بأول نسختين على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب، التقى العملاقان وجها لوجه في نهائي النسخة الثالثة، وتمكن الأهلي من حسم المواجهة بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بتاريخ 28 أغسطس عام 2003.
بعد غياب دام خمس سنوات تقريبا، تجدد الموعد بين القطبين في نهائي النسخة الثامنة في 27 يوليو 2008 وكرر الأهلي تفوقه مجددا بثنائية أحمد حسن ومعتز إينو الذي هز شباك فريقه القديم بعد دقيقتين من نزوله بديلا للتونسي أنيس بوجلبان.
ست سنوات أخرى مرت حتى كان الموعد مع المواجهة الثالثة في النسخة الثانية عشرة عام 2014 عندما التقى الفريقان في واحدة من أكثر المباريات إثارة، حيث تعادلا سلبيا ثم احتكما لركلات الترجيح التي شهدت إثارة غير مسبوقة حتى أهدر إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك، الركلة السابعة لفريقه مانحا الأهلي لقبه الثامن.
وفي واحدة من المرات النادرة في تاريخ "الكلاسيكو" الأشهر في إفريقيا والوطن العربي كان ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مسرحا للمواجهة الرابعة في 15 أكتوبر 2015، وتمكن "الأحمر" من الفوز أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مثير.
في المواجهة الخامسة التي شهدها ملعب نادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في العاشر من فبراير 2017، وضعت "مدرسة الفن" حدا لتفوق المنافس الكبير، ونجحت في التتويج باللقب بعد غياب خمسة عشر عاما بفارق ركلات الترجيح.
الأرقام تقول إن الأهلي فرض سطوته وسيطر على اللقب بصورة شبه دائمة بإحرازه اللقب عشر مرات، فهل يبقى الكأس في قبضته للمرة الثانية على التوالى، أم يتجه لميت عقبة للمرة الرابعة؟