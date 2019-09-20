قتيل و5 جرحى بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

تحرير:التحرير ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، وفق ما ذكرت رويترز. وأوضح إمرمان أن إطلاق النار توقف، مؤكدا أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.

وأشار إمرمان إلى أن جراح اثنين من المصابين الخمسة في إطلاق النار، خطيرة، في حين أكد أن إصابة الباقين تراوحت بين متوسطة وطفيفة، وأوضح أن جميع الضحايا من البالغين.وقالت الشرطة إن إطلاق النار بدأ في منطقة مرتفعات كولومبيا، على بعد حوالي 3 كم من البيت الأبيض، عند حوالي الساعة العاشرة مساء، وحدث في الهواء