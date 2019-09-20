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قتيل و5 جرحى بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

تحرير:التحرير ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، وفق ما ذكرت رويترز. وأوضح إمرمان أن إطلاق النار توقف، مؤكدا أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.
وأشار إمرمان إلى أن جراح اثنين من المصابين الخمسة في إطلاق النار، خطيرة، في حين أكد أن إصابة الباقين تراوحت بين متوسطة وطفيفة، وأوضح أن جميع الضحايا من البالغين.وقالت الشرطة إن إطلاق النار بدأ في منطقة مرتفعات كولومبيا، على بعد حوالي 3 كم من البيت الأبيض، عند حوالي الساعة العاشرة مساء، وحدث في الهواء
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محمد بن سلمان ومايك بومبيو

بومبيو: أمريكا تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وإنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تأتي تصريحات بومبيو، عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بقصر السلام في جدة. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها.
الهجوم -على- شركة -أرامكو

مسؤول أمريكي: «هجوم أرامكو» انطلق من جنوب غرب إيران

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان المسؤول. وبحسب قناة «العربية»، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الجيش الأمريكي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.
ترامب (1)

حادث أرامكو كشف عيوب سياسة ترامب في الشرق الأوسط

بدا من الواضح أن حالة التردد والازدواجية السياسية، لا تزال تسيطر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد تجاه التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدوره يرسم معالم التخبط في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي مزدوج الأفكار والرؤية بشأن إيران، بدا من الصعب الخروج منه، وهو الأمر الذي وصفه بعض الخبراء بأنه مأزق يصبح أكثر صعوبة مع كل جولة من التصعيد مع طهران، بما ينذر بخطر شديد في المنطقة.
مصافي-النفط-الأمريكية

بعد الهجوم على أرامكو.. لماذا لجأت أمريكا إلى احتياطي النفط؟

في خطوة كانت متوقعة، صعدت أسعار النفط، يوم الإثنين، إذ سجّل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ بداية حرب الخليج في عام 1991، نتيجة للهجوم على منشأتي نفط في السعودية تابعتين لشركة أرامكو، وبحسب "فرانس برس"، قالت مصادر إن الهجوم أدى إلى توقف إنتاج ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية، وخُفّض الإنتاج بنحو 5,7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل. وعلى أثر هذا الهجوم وخفض إنتاج النفط السعودي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، باستخدام النفط من احتياطي الطوارئ، خصوصا بعد ارتفاع أسعاره.
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البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
ترامب

ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
الشرطة الامريكية

5 قتلى و21 مصابا في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، بوقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الامريكية. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، اليوم، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.
الشرطة-الأمريكية (2)

إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

أصيب 10 مراهقين على الأقل إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، مضيفة أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار، حيث ما زالت الشرطة تستمع لأقوال الشهود في موقع الحادث.
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