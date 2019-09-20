تشكيل الأهلي المتوقع.. فايلر يختار القوة الضاربة

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

الأهلي والزمالك

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي - خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول - خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - صلاح محسن ومنذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير