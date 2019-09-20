رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع.. فايلر يختار القوة الضاربة

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي - خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول   - خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - صلاح محسن ومنذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير
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اتحاد-الكرة (3)

تعرف على حكام مباريات الأسبوع الأول في الدوري

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والتي ستنطلق غدًا السبت. وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، وذلك بعد أن التقى عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الجبلاية، مع الحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة، في حضور جمال الغندور، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
عمرو الجنايني

الجنايني للحكام: تقنية الفيديو أمر لا مفر منه

كشف مصدر في اتحاد الكرة أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة بالجبلاية، أكد للحكام خلال لقائهم معه، أن تطبيق تقنية الفيديو أمر لا مفر منه، وقال المصدر إن الجنايني أكد للحكام تطبيق التقنية مهما بلغت التكلفة، موضحًا أن هناك رغبة واضحة من جانب اتحاد الكرة في تطبيقها، حيث إنه يعكف على عقد اجتماعات مع إحدى الشركات تمهيدًا لتطبيقها بشكل رسمي. وقررت لجنة الحكام وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني مع الحكام في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي.
الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

اتحاد الكرة يقرر تكريم عدد من النجوم في السوبر

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن اللجنة بالكامل ستحضر لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.
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ميتشو

تشكيل ميتشو المتوقع للسوبر.. مصطفى محمد يقود الهجوم

استقر ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.
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قمة نارية بين الأهلي والزمالك في السوبر

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
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طاقم تحكيم ألماني لإدارة لقاء السوبر بين القطبين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع. وأعلنت اللجنة المؤقتة للجبلاية، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 بعد غد الجمعة في الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري، يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين.
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ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
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