جريمة

الشرطة تحكم قبضتها على شارع عثمان محرم بالطالبية

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة؛ لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.  في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، من ضبط 3 نوعيات خطرة، ومشتبه فيه يخضع للفحص الجنائي، و5 قطع سلاح، وفحص
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جبروت زوجة الأب.. ربة منزل تصيب طفلة بنزيف في شبرا

تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية إذ تعدت على ابنة زوجها لقيامها بالتعدي على نجلها، وشرعت فى تأديبها بـ«شيشة» فتسببت في إصابتها بجرح نافذ ونزيف داخلى فى البطن، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول الطفلة "شهد. م. ص- 12 عامًا" طالبة بالصف الخامس الابتدائي، مقيمة بشارع قنا- عزبة الصعايدة- بهتيم، بدائرة القسم، مصابة بجرح نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلى وتم حجزها للعلاج.
عضة-الكلب

الكلاب الضالة تعقر 10 أشخاص في حوش عيسى

أصيب 10 أشخاص بعقرات كلاب مسعورة في قرية البشابشة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف بين الأهالى بعد انتشار هذه الكلاب بشكل كبير في المنطقة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى مركز حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلهم لمستشفى دمنهور العام وتم توفير المصل لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وشكلت لجنة من الإدارة البيطرية، وتمت مناشدة الأهالي الإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب البلدى أو اقتنائها إلا بعد تطعيمها.
انقلاب-سيارة

إصابة 13 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة بنطاق محافظة البحيرة، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

لقى زوج مصرعه، وأصيبت زوجته و3 من أبنائهما، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد نزله بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة. تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع زوج وإصابة زوجته و3 من أبنائهما. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.
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الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وتضبط 49 متهما بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

رفع 115 حالة تعد وضبط 22 قضية جنائية في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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سقوط 30 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

تحصيل 10 آلاف جنيه وتنفيذ 82 حكما في حملة بالطالبية

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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