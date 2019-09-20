الشرطة تحكم قبضتها على شارع عثمان محرم بالطالبية

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

حملة أمنية

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة؛ لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، من ضبط 3 نوعيات خطرة، ومشتبه فيه يخضع للفحص الجنائي، و5 قطع سلاح، وفحص

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.



في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، من ضبط 3 نوعيات خطرة، ومشتبه فيه يخضع للفحص الجنائي، و5 قطع سلاح، وفحص قاطني شقة مفروشة، وحجز 4 دراجات نارية مخالفة.



كما أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع وإزالة 230 حالة تعدٍّ متنوعة على الطريق، ووجه اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بتعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الإشغالات.



