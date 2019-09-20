تشكيل ميتشو المتوقع للسوبر.. مصطفى محمد يقود الهجوم

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

ميتشو

استقر ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي: - حراسة المرمى: محمد عواد - خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد ومنذ أول لقاء جمع بينهما