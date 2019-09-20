رفاهية تنتهي بحوادث.. 38 مخالفة زجاج فاميه في الجيزة

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

حملة مرورية

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 390 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ30 موقفا عشوائيا، وتحرير 44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 45 حملة على سيارات السرفيس، وتحرير 80 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 18 مخالفة، وحجز 16 "توك توك" وتحرير 38 مخالفة

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ30 موقفا عشوائيا، وتحرير 44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ 45 حملة على سيارات السرفيس، وتحرير 80 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 18 مخالفة، وحجز 16 "توك توك" وتحرير 38 مخالفة زجاج فاميه، والتي تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.



