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قرار حكومي بشأن دفن زين العابدين بن علي في تونس

تحرير:التحرير ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي
أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية. ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة قوله، أمس الخميس، إن "الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف". ويأتي تعقيب الحكومة التونسية على مسألة دفن زين العابدين بن علي بعد ساعات من إعلان محاميه عن وفاته في المملكة العربية السعودية عن 83 عاما، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية".
لكن المحامي منير بن صالحة، قال إن جثمان بن علي سيوارى الثرى في السعودية وليس في تونس.وأعلن بن صالحة قبل أسبوع عن نقل بنى علي إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.وكان الرئيس التونسي الراحل بن علي يعاني منذ سنوات من سرطان البروستاتا، وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة، وفق ما نقل محاميه
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غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

تدمير 4 مواقع لتفخيخ الزوارق المسيرة شمال الحديدة

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن البدء في تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظًا على أرواهم وحرصًا على سلامتهم. وقال التحالف إنه تمكن من تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرا إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.
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هل تدفع السعودية الدول للمشاركة في حماية الملاحة؟

أصبحت حماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي مع بدء استهداف الناقلات النفطية في مياه الخليج منذ شهر يونيو الماضي. فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل قوة بحرية دولية تعمل على تأمين الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة، لا سيما احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو الماضي.
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السعودية تعلق على إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على إمكانية الرد عسكريا على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط، والتي ألقت باللوم على إيران. وقال السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
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إسرائيل تتحرك عسكريا على الحدود مع لبنان

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تكثيف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب الضربة الأخيرة التي تلقاها من "حزب الله اللبناني". وقامت دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة، بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال العديسة والمطلة الحدودية، وفقا لـ"وكالة النشرة اللبنانية". وأشارت الوكالة إلى أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود.
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تونس تختار رئيسها وتضامن كامل مع السعودية

تصدرت الانتخابات التونسية المبكرة التي تنطلق اليوم الأحد، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت تداعيات الهجوم الذي شهدته السعودية أمس وردود الأفعال على هذا الاستهداف، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه يتوجه صباح اليوم نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحا لرئاسة تونس. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الهيئة العليا للانتخابات خصصت أكثر من 4500 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.
زين -العابدين -علي (2)

نقل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي للمستشفى

أعلن محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، نقل موكله إلى مستشفى في السعودية، موضحا في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أن بن علي يعاني من "أزمة صحية"، ويقيم الرئيس التونسي الأسبق، في منفاه الاختياري بالسعودية، منذ اندلاع ثورة شعبية ضده في 2011، أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد، وفجرت بعد ذلك ثوارت في العالم العربي، وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي، 83 عاما، التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر الرئيس الأسبق أي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.
محمد-بن-زايد

محمد بن زايد: الإمارات والسعودية يجمعهما هدف استقرار المنطقة

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات والسعودية تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، كما يجمعهما هدف استقرار المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ولي عهد أبوظبي، في كلمة له بافتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة أن "حادث صافر في سد مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة، خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
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