اتحاد الكرة يقرر تكريم عدد من النجوم في السوبر

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

اتحاد الكرة

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن اللجنة بالكامل ستحضر لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.

وقال المصدر إن اللجنة ستحضر اللقاء بعدما سبق وحضرت نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، بجانب أنه سيتم تكريم عدد من النجوم على هامش المباراة. ومنذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير عام 1917، التقى الأهلي مع الزمالك في 234 مباراة في كل المناسبات، كان نصيب السوبر المصري منها خمس مواجهات. وتواجه

وقال المصدر إن اللجنة ستحضر اللقاء بعدما سبق وحضرت نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، بجانب أنه سيتم تكريم عدد من النجوم على هامش المباراة.



ومنذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير عام 1917، التقى الأهلي مع الزمالك في 234 مباراة في كل المناسبات، كان نصيب السوبر المصري منها خمس مواجهات.



وتواجه الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة، هيمن خلالها الفريق الأحمر وفاز في 4 مواجهات منها، بينما خطف الأبيض انتصارا وحيدا.



وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري 10 مرات، كان آخرها على حساب المصري البورسعيدي، بينما حصل الزمالك على اللقب 3 مرات فقط.

