الجنايني للحكام: تقنية الفيديو أمر لا مفر منه

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

عمرو الجنايني

كشف مصدر في اتحاد الكرة أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة بالجبلاية، أكد للحكام خلال لقائهم معه، أن تطبيق تقنية الفيديو أمر لا مفر منه، وقال المصدر إن الجنايني أكد للحكام تطبيق التقنية مهما بلغت التكلفة، موضحًا أن هناك رغبة واضحة من جانب اتحاد الكرة في تطبيقها، حيث إنه يعكف على عقد اجتماعات مع إحدى الشركات تمهيدًا لتطبيقها بشكل رسمي. وقررت لجنة الحكام وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني مع الحكام في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي.

من جانبه أكد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن إلغاء تقنية الحكم الإضافي جاء بناءً على طلب الحكام أنفسهم، وأوضح جمال الغندور أن الحكام لديهم رؤية بأن الحكم الخامس يزيد من معدلات الأخطاء في المباريات ومن الأفضل إلغاؤها. وأكد جمال الغندور أن هناك اتفاقا بين لجنة الحكام واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على

من جانبه أكد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن إلغاء تقنية الحكم الإضافي جاء بناءً على طلب الحكام أنفسهم، وأوضح جمال الغندور أن الحكام لديهم رؤية بأن الحكم الخامس يزيد من معدلات الأخطاء في المباريات ومن الأفضل إلغاؤها.



وأكد جمال الغندور أن هناك اتفاقا بين لجنة الحكام واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على أن جميع مباريات الدوري سوف تدار بواسطة الحكام المصريين، والاستثناء الوحيد من هذا الأمر هو أن مباريات الأهلي والزمالك معا سوف يقوم بإدارتها حكام أجانب.



وأعلن جمال الغندور في بداية الاجتماع، التشكيل الجديد للجنة الحكام، حيث جاء جمال الغندور رئيسا، وبعضوية كل من ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر دري، بالإضافة إلى مجدي رزق للكرة النسائية، ومحمد عبد القادر للكرة الشاطئية، ومحمد فرج للكرة الخماسية.

