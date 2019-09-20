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«ستموت في العشرين» في أولى فعاليات الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويشهد يوم الجمعة عرض مجموعة من الأفلام ففي الثانية عشر ظهرا، يُعرض فيلم محطمة النظام بسينما جراند بالغردقة، وفي الثالثة عصرا يعرض فيلم البؤساء بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، أنا فيلم محطة البرازيل فيعرض بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفي الثالثة والربع لدينا موعد مع فيلم علو الموج بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي نفس التوقيت يعرض أيضا فيلم الخائن بسينما جراند بالغردقة.
في الثالثة والنصف عصرا يعرض فيلم أيتها الفتيات بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، ولنا موعد في السادسة مع فيلم فيلم أخوات السلاح بمسرح المارينا، وفي نفس التوقيت فيلم الخائن بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفيلم أغنية بلا عنوان بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، فيلم كابل، مدينة في الريح بقاعة سي سينما 2
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مهرجان الجونة (1)

بكاء في «الجونة السينمائي» بسبب النجوم الراحلين

عرض مهرجان الجونة السينمائي، فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للخرجة الفلسطينية مي المصري، قبل تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية "بنلف" رثاء للفنانين الذين فقدناهم، ومنهم المخرج عمر الشيخ، والسيناريست جابر عبد السلام، ومهندسة الديكور أمل سليمان، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وفوزية عبد العليم، وحسن كامي، والمخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، وفاروق الفيشاوي، وعزت أبو عوف، ونال الفقرة إعجاب كل الحاضرين وتفاعلوا مع الأغنية بالتصفيق الشديد والبكاء.
محمد -فراج

محمد فراج يعلن خطبته من بسنت شوقي بالجونة السينمائي

قصة حب جمعت بين الفنان محمد فراج، والفنانة الشابة بسنت شوقي، خلال السنوات الماضية، تكللت اليوم خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أعلن فراج خطبته من بسنت، اللذان حرصا على الظهور معا على الريد كاربت، وخلال فعاليات حفل افتاح المهرجان، الذي سيشهد عرض فيلم "لما بنتولد" ويتشارك فيه الحبيبان.. وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
منى ذكي

مني زكي من الجونة: السينما تحيي إنسانيتنا

قالت الفنانة منى زكي، إنها تشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، مشيرة إلى أنها ستعقد اتفاقية مع المهرجان تهدف إلى دعم قضايا الأطفال، مضيفة أن مصر لها الريادة دائما في مناقشة القضايا المهمة في الأفلام، وأن "السينما تحيي إنسانيتنا".. وافتتح المهرجان فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان الكوميدي أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
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مهرجان الجونة (1)

بكاء في «الجونة السينمائي» بسبب النجوم الراحلين

عرض مهرجان الجونة السينمائي، فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للخرجة الفلسطينية مي المصري، قبل تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية "بنلف" رثاء للفنانين الذين فقدناهم، ومنهم المخرج عمر الشيخ، والسيناريست جابر عبد السلام، ومهندسة الديكور أمل سليمان، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وفوزية عبد العليم، وحسن كامي، والمخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، وفاروق الفيشاوي، وعزت أبو عوف، ونال الفقرة إعجاب كل الحاضرين وتفاعلوا مع الأغنية بالتصفيق الشديد والبكاء.
محمد -فراج

محمد فراج يعلن خطبته من بسنت شوقي بالجونة السينمائي

قصة حب جمعت بين الفنان محمد فراج، والفنانة الشابة بسنت شوقي، خلال السنوات الماضية، تكللت اليوم خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أعلن فراج خطبته من بسنت، اللذان حرصا على الظهور معا على الريد كاربت، وخلال فعاليات حفل افتاح المهرجان، الذي سيشهد عرض فيلم "لما بنتولد" ويتشارك فيه الحبيبان.. وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
منى ذكي

مني زكي من الجونة: السينما تحيي إنسانيتنا

قالت الفنانة منى زكي، إنها تشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، مشيرة إلى أنها ستعقد اتفاقية مع المهرجان تهدف إلى دعم قضايا الأطفال، مضيفة أن مصر لها الريادة دائما في مناقشة القضايا المهمة في الأفلام، وأن "السينما تحيي إنسانيتنا".. وافتتح المهرجان فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان الكوميدي أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
مينا_مسعود

مينا مسعود: سعيد بالعودة إلى «أم الدنيا» عبر الجونة السينمائي

ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا"، متوجها بالشكر إلى عمرو منسي ونجيب ساويرس وسميح ساويرس، وكل القائمين علي المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه ليخرجوا "مهرجان مهم" مثل الجونة السينمائي بهذه الصورة المبهرة، مشيرا إلى أن "آخر مرة له في القاهرة كانت منذ 10 اعوام، وانه مبسوط، لكونه متواجدا الآن بين هؤلاء السينمائين".
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