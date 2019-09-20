«ستموت في العشرين» في أولى فعاليات الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

مهرجان الجونة

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويشهد يوم الجمعة عرض مجموعة من الأفلام ففي الثانية عشر ظهرا، يُعرض فيلم محطمة النظام بسينما جراند بالغردقة، وفي الثالثة عصرا يعرض فيلم البؤساء بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، أنا فيلم محطة البرازيل فيعرض بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفي الثالثة والربع لدينا موعد مع فيلم علو الموج بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي نفس التوقيت يعرض أيضا فيلم الخائن بسينما جراند بالغردقة.

في الثالثة والنصف عصرا يعرض فيلم أيتها الفتيات بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، ولنا موعد في السادسة مع فيلم فيلم أخوات السلاح بمسرح المارينا، وفي نفس التوقيت فيلم الخائن بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفيلم أغنية بلا عنوان بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، فيلم كابل، مدينة في الريح بقاعة سي سينما 2