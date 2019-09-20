وفاة شاب أثناء مباراة كرة القدم في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

صورة أرشيفية

لم يكن يدري «إسلام» الشاب ابن الثمانية وعشرون ربيعًا، أن تركه منزله وذهابه لممارسة رياضته الأسبوعية بلعب مباراة كرة قدم رفقة أصدقاؤه سيكون الحدث الأخير والنهائي في حياته؛ فما إن بدأت المباراة على ملعب الكرة بمركز شباب قرية «الربعماية»، التابعة لدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، حتى سقط الشاب أرضًا دون حراك، ليتبين مغادرته الحياة متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفأجئة، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغًا من عدد من شباب قرية «الربعماية» التابعة لدائرة المركز، بوفاة أحد الشباب أثناء لعب مباراة كرة قدم على ملعب مركز شباب القرية. بالانتقال والفحص، تبين سقوط «إسلام