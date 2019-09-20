تعرف على حكام مباريات الأسبوع الأول في الدوري

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

اتحاد الكرة

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والتي ستنطلق غدًا السبت. وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، وذلك بعد أن التقى عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الجبلاية، مع الحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة، في حضور جمال الغندور، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: السبت 21 سبتمبر - طلائع الجيش والمقاولون العرب: محمد يوسف وأحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل. - الجونة والإسماعيلي: إبراهيم نور الدين وأحمد توفيق وممدوح مصطفى ومحمود دسوقي. -