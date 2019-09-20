رياضة

تعرف على حكام مباريات الأسبوع الأول في الدوري

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والتي ستنطلق غدًا السبت. وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، وذلك بعد أن التقى عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الجبلاية، مع الحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة، في حضور جمال الغندور، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: السبت 21 سبتمبر - طلائع الجيش والمقاولون العرب: محمد يوسف وأحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل. - الجونة والإسماعيلي: إبراهيم نور الدين وأحمد توفيق وممدوح مصطفى ومحمود دسوقي. -
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عمرو الجنايني

الجنايني للحكام: تقنية الفيديو أمر لا مفر منه

كشف مصدر في اتحاد الكرة أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة بالجبلاية، أكد للحكام خلال لقائهم معه، أن تطبيق تقنية الفيديو أمر لا مفر منه، وقال المصدر إن الجنايني أكد للحكام تطبيق التقنية مهما بلغت التكلفة، موضحًا أن هناك رغبة واضحة من جانب اتحاد الكرة في تطبيقها، حيث إنه يعكف على عقد اجتماعات مع إحدى الشركات تمهيدًا لتطبيقها بشكل رسمي. وقررت لجنة الحكام وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني مع الحكام في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي.
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اتحاد الكرة يقرر تكريم عدد من النجوم في السوبر

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن اللجنة بالكامل ستحضر لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.
ميتشو

تشكيل ميتشو المتوقع للسوبر.. مصطفى محمد يقود الهجوم

استقر ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو العام الماضي.
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عمرو الجنايني

الجنايني للحكام: تقنية الفيديو أمر لا مفر منه

كشف مصدر في اتحاد الكرة أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة بالجبلاية، أكد للحكام خلال لقائهم معه، أن تطبيق تقنية الفيديو أمر لا مفر منه، وقال المصدر إن الجنايني أكد للحكام تطبيق التقنية مهما بلغت التكلفة، موضحًا أن هناك رغبة واضحة من جانب اتحاد الكرة في تطبيقها، حيث إنه يعكف على عقد اجتماعات مع إحدى الشركات تمهيدًا لتطبيقها بشكل رسمي. وقررت لجنة الحكام وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني مع الحكام في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي.
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4 رسائل للجنة الجبلاية لتجنب خطايا مجلس أبو ريدة

وجه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، رسائل للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، لتجنب أخطاء مجلس إدارة الجبلاية السابق خلال موسم 2018-2019. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.
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اتجاه في الجبلاية لتأجيل انطلاق الدوري

كشف مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويا لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، المحدد لها أواخر الشهر المقبل وتحديدا 19 سبتمبر. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، قال: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017- 2018 بـ24 ساعة فقط، والدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم 18 من نفس الشهر".
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الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
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