مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

صورة أرشيفية

لقى زوج مصرعه، وأصيبت زوجته و3 من أبنائهما، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد نزله بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة. تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع زوج وإصابة زوجته و3 من أبنائهما. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

على الفور انتقلت سيارتين إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ويدعى مينا صفوت موريس، 40 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة. ونقل المصابين وهم بوسى رفعت شاكر 33 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، و3 من أبناءهم وهم "كاترين" 14 سنة، طالبة، مصابة بسحجات بالجسم، "ابنوب"،