جريمة

إصابة 13 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة بنطاق محافظة البحيرة، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة.
تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود تلقي بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة. على الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة وبالفحص
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حبس-متهمه

جبروت زوجة الأب.. ربة منزل تصيب طفلة بنزيف في شبرا

تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية إذ تعدت على ابنة زوجها لقيامها بالتعدي على نجلها، وشرعت فى تأديبها بـ«شيشة» فتسببت في إصابتها بجرح نافذ ونزيف داخلى فى البطن، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول الطفلة "شهد. م. ص- 12 عامًا" طالبة بالصف الخامس الابتدائي، مقيمة بشارع قنا- عزبة الصعايدة- بهتيم، بدائرة القسم، مصابة بجرح نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلى وتم حجزها للعلاج.
عضة-الكلب

الكلاب الضالة تعقر 10 أشخاص في حوش عيسى

أصيب 10 أشخاص بعقرات كلاب مسعورة في قرية البشابشة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف بين الأهالى بعد انتشار هذه الكلاب بشكل كبير في المنطقة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى مركز حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلهم لمستشفى دمنهور العام وتم توفير المصل لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وشكلت لجنة من الإدارة البيطرية، وتمت مناشدة الأهالي الإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب البلدى أو اقتنائها إلا بعد تطعيمها.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

لقى زوج مصرعه، وأصيبت زوجته و3 من أبنائهما، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد نزله بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة. تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع زوج وإصابة زوجته و3 من أبنائهما. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.
جثة (3)

وفاة شاب أثناء مباراة كرة القدم في الشرقية

لم يكن يدري «إسلام» الشاب ابن الثمانية وعشرون ربيعًا، أن تركه منزله وذهابه لممارسة رياضته الأسبوعية بلعب مباراة كرة قدم رفقة أصدقاؤه سيكون الحدث الأخير والنهائي في حياته؛ فما إن بدأت المباراة على ملعب الكرة بمركز شباب قرية «الربعماية»، التابعة لدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، حتى سقط الشاب أرضًا دون حراك، ليتبين مغادرته الحياة متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفأجئة، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.
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عضة-الكلب

الكلاب الضالة تعقر 10 أشخاص في حوش عيسى

أصيب 10 أشخاص بعقرات كلاب مسعورة في قرية البشابشة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف بين الأهالى بعد انتشار هذه الكلاب بشكل كبير في المنطقة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى مركز حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلهم لمستشفى دمنهور العام وتم توفير المصل لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وشكلت لجنة من الإدارة البيطرية، وتمت مناشدة الأهالي الإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب البلدى أو اقتنائها إلا بعد تطعيمها.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ثلاثة عشر آخرين، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» يستقلونها بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والمصابين بواسطة عربات الإسعاف إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات على طريق أبو المطامير حوش عيسى بمنطقة النجيلة دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث قطعت سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور مما أدى إلى تصادمها بسيارة ملاكي وانقلاب سيارة نصف نقل في الترعة، وفرت السيارة الجامبو هاربة بعد تسببها في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفيات حوش عيسى العام وأبو المطامير وبعض العيادات الخارجية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجار إزالة آثار الحادث ورفع السيارة النصف نقل من المجرى المائي بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
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