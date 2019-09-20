إصابة 13 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

صورة أرشيفية

أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة بنطاق محافظة البحيرة، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود تلقي بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة. على الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة وبالفحص