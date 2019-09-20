الكلاب الضالة تعقر 10 أشخاص في حوش عيسى

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص بعقرات كلاب مسعورة في قرية البشابشة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف بين الأهالى بعد انتشار هذه الكلاب بشكل كبير في المنطقة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى مركز حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلهم لمستشفى دمنهور العام وتم توفير المصل لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وشكلت لجنة من الإدارة البيطرية، وتمت مناشدة الأهالي الإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب البلدى أو اقتنائها إلا بعد تطعيمها.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة حوش عيسى يفيد عقر الكلاب للمواطنين في المنطقة المشار إليها. انتقل على الفور ضباط المباحث وتبين إصابة 10 أشخاص بعقرات الكلاب الضالة، وطالب أهالي المنطقة الطب البيطري والصحة بتنفيذ عدد