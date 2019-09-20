جريمة

جبروت زوجة الأب.. ربة منزل تصيب طفلة بنزيف في شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية إذ تعدت على ابنة زوجها لقيامها بالتعدي على نجلها، وشرعت فى تأديبها بـ«شيشة» فتسببت في إصابتها بجرح نافذ ونزيف داخلى فى البطن، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول الطفلة "شهد. م. ص- 12 عامًا" طالبة بالصف الخامس الابتدائي، مقيمة بشارع قنا- عزبة الصعايدة- بهتيم، بدائرة القسم، مصابة بجرح نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلى وتم حجزها للعلاج.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام زوجة والد المصابة وتدعى "زينب. ر. ح- 30 عامًا" ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، بتأديبها لقيامها بالتعدي على نجلها (شقيقها من الأب)، اختبأت منها أسفل سرير غرفة النوم، وفي أثناء قيامها بالتعدي عليها بالضرب بقطعة معدنية (عمود شيشة) أحدثت إصابتها المشار إليها. تمكن ضباط
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عضة-الكلب

الكلاب الضالة تعقر 10 أشخاص في حوش عيسى

أصيب 10 أشخاص بعقرات كلاب مسعورة في قرية البشابشة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف بين الأهالى بعد انتشار هذه الكلاب بشكل كبير في المنطقة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى مركز حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلهم لمستشفى دمنهور العام وتم توفير المصل لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وشكلت لجنة من الإدارة البيطرية، وتمت مناشدة الأهالي الإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب البلدى أو اقتنائها إلا بعد تطعيمها.
انقلاب-سيارة

إصابة 13 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة بنطاق محافظة البحيرة، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

لقى زوج مصرعه، وأصيبت زوجته و3 من أبنائهما، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد نزله بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة. تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع زوج وإصابة زوجته و3 من أبنائهما. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.
جثة (3)

وفاة شاب أثناء مباراة كرة القدم في الشرقية

لم يكن يدري «إسلام» الشاب ابن الثمانية وعشرون ربيعًا، أن تركه منزله وذهابه لممارسة رياضته الأسبوعية بلعب مباراة كرة قدم رفقة أصدقاؤه سيكون الحدث الأخير والنهائي في حياته؛ فما إن بدأت المباراة على ملعب الكرة بمركز شباب قرية «الربعماية»، التابعة لدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، حتى سقط الشاب أرضًا دون حراك، ليتبين مغادرته الحياة متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفأجئة، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.
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سجن (2)

شك وحفلة تعذيب.. السجن 10 سنوات لربة منزل قتلت زوجها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن المشدد 10 سنوات للمدعوة "ر. ع. م." ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها المجني علية "ه. أ. ع.". وتعود الواقعة في القضية رقم 1631 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 34 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه به عدة طعنات بدائرة القسم.
جثة

طالبة تخنق شقيقتها بسبب علاقة عاطفية مع شاب فى شبرا

تخلصت طالبة بشبرا الخيمة من شقيقتها بخنقها بقطعة قماش "بلوزة"، إثر نشوب مشادة بينهما بسبب تهديدها بإبلاغ والديها عن علاقتها العاطفية التي تربطها بأحد الأشخاص، وذلك بعد سماعها أثناء الحديث معه تليفونيا. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م. ع. ا - 37 عامًا" سائق ومقيم عزبة القطاوي دائرة القسم، وقرر بوفاة نجلته "ش. م. ع - 14 عامًا" طالبة، ومقيمة ذات العنوان وفاة طبيعية بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها.
مقفولة-بالضبة والمفتاح -احالة العاملين -بـ 5 مراكز شباب-فى-القليوبية للتحقيق (1)

إحالة واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب إلى النيابة

قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة وبيرة» داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.
طعن-بالسكين

الخال «الخطير» يؤدب ابن أخته بالقتل: بيضرب أمه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مسجل خطر قتل نجل شقيقته في الخصوص، إثر مشاجرة بينهما أثناء معاتبته له، لكثرة التعدى على والدته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بوصول المدعو "محمد ع. ط."، 23 عامًا، عامل ومقيم شارع الصرف الصحي دائرة القسم، مصابًا بجرح قطعي من الفخذ من الجهة اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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