جبروت زوجة الأب.. ربة منزل تصيب طفلة بنزيف في شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

صورة أرشيفية

تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية إذ تعدت على ابنة زوجها لقيامها بالتعدي على نجلها، وشرعت فى تأديبها بـ«شيشة» فتسببت في إصابتها بجرح نافذ ونزيف داخلى فى البطن، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول الطفلة "شهد. م. ص- 12 عامًا" طالبة بالصف الخامس الابتدائي، مقيمة بشارع قنا- عزبة الصعايدة- بهتيم، بدائرة القسم، مصابة بجرح نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلى وتم حجزها للعلاج.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام زوجة والد المصابة وتدعى "زينب. ر. ح- 30 عامًا" ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، بتأديبها لقيامها بالتعدي على نجلها (شقيقها من الأب)، اختبأت منها أسفل سرير غرفة النوم، وفي أثناء قيامها بالتعدي عليها بالضرب بقطعة معدنية (عمود شيشة) أحدثت إصابتها المشار إليها. تمكن ضباط