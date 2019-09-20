جريمة

ضبط صياد وسائق بحوزتهما 12 لفافة هيروين بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن ضباط مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط صياد أسماك وسائق بحوزتهما 12 لفافة لمخدر الهيروين في الكمين الأمني بمنطقة القباري اتجاه طريق المحور غرب الإسكندرية. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن ضباط تأمين طريق المحور من القبض على صياد وسائق بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة القباري بالطريق مدخل كوبري 27 بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
البداية عندما اشتبه النقيب أحمد بدوي، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين طريق المحور، في المدعو "أ.ح. م- 33 عامًا" صياد أسماك، و"و. أ. إ- 40 عامًا" سائق، في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الثاني وبدت عليهما علامات الشك والريبة. بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كيس بلاستيكي يحتوي على عدد
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اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعلم بالمؤسسات الأمنية

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية) خلال الفترة من 17-9-2019 حتى 19-9-2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، إلى جانب الاطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشرافى للتعليم والتعلم الشرطى.
اغتصاب (2)

أب ينتهك براءة طفلته بمشاركة شقيقيه في كرداسة

طفلة انتصف عقدها الثاني من العمر، لم تقترف أي ذنب في حياتها، حظها العثر كتب أن تنشأ بين جدران منزل أسرة لم تعرف الرحمة أو مظاهر الرجولة طريقا إلى قلب وعقل الأب، إذ تجرد صاحب الـ52 عامًا من مشاعره بل وإنسانيته، وأجبر طفلته على خلع ملابسها، وراح يتحسس جسدها في حضور شقيقيه اللذين أكملا تفاصيل تلك المأساة بمعاشرتها طوال 9 أشهر بالعنف تارة وتحت تهديد السلاح أخرى، في لحظات تحولوا معها إلى ذئاب تبحث عن فريسة تشبع شهواتهم الجنسية الدنيئة، حتى كشف بلاغها المستور.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

الداخلية تتصدى لأباطرة الكيف في 14 محافظة

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضد مروجى المواد المخدرة، إذ واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة، والتي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المخدرات.
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القبض-على-متهم

ضبط مشرف معماري تخصص في تزوير المحررات الرسمية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مشرف معمارى لممارسته نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير المالية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد قيام مشرف معمارى بممارسة نشاط إجرامي وتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والحكومية.
هيروين

السجن 5 سنوات والعزل لأمين شرطة اختلس هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد جلال، وياسر نصر صديق، وأمانة سر إبراهيم محمد غريب، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ر"، أمين شرطة، لاتهامه باختلاس أحراز من إحدى القضايا. وتعود الواقعة في القضية رقم 7357 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول والمقيدة كلي برقم 183 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول باختلاس أمين شرطة حرز خاص بأحد المتهمين بالقسم.
حشيش

ضبط وإحباط ترويج 18 كيلو ونصف حشيش بالإسكندرية

حققت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، نشاطا موسعا ومكثفا فى ضبط العناصر الإجرامية من تجار المخدرات، حيث تم ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، بأماكن متفرقة أحدها مع تاجر كبير بمنطقة العامرية، بحوزته 15 كيلوجراما بمفرده، وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد اعتزام ترويج نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على العملاء بشرق وغرب المحافظة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
سجن

ضبط عاطلين يشعلان النار في السيارات لبيعها خردة

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإشعال النيران عمدا بقطعة أرض مشون بها هياكل سيارات قديمة لاستخلاص الحديد وسرقتها وبيعها لتجار الخردة. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات و إخماده دون إصابات، واحتراق ثلاث هياكل "كبائن سيارات نقل قديمة.
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