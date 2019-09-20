ضبط صياد وسائق بحوزتهما 12 لفافة هيروين بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط صياد أسماك وسائق بحوزتهما 12 لفافة لمخدر الهيروين في الكمين الأمني بمنطقة القباري اتجاه طريق المحور غرب الإسكندرية. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن ضباط تأمين طريق المحور من القبض على صياد وسائق بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة القباري بالطريق مدخل كوبري 27 بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

البداية عندما اشتبه النقيب أحمد بدوي، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين طريق المحور، في المدعو "أ.ح. م- 33 عامًا" صياد أسماك، و"و. أ. إ- 40 عامًا" سائق، في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الثاني وبدت عليهما علامات الشك والريبة. بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كيس بلاستيكي يحتوي على عدد