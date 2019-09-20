ضبط صياد وسائق بحوزتهما 12 لفافة هيروين بالإسكندرية
تحرير:أحمد الزغبي
٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
صورة أرشيفية
تمكن ضباط مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط صياد أسماك وسائق بحوزتهما 12 لفافة لمخدر الهيروين في الكمين الأمني بمنطقة القباري اتجاه طريق المحور غرب الإسكندرية.
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن ضباط تأمين طريق المحور من القبض على صياد وسائق بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة القباري بالطريق مدخل كوبري 27 بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
البداية عندما اشتبه النقيب أحمد بدوي، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين طريق المحور، في المدعو "أ.ح. م- 33 عامًا" صياد أسماك، و"و. أ. إ- 40 عامًا" سائق، في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الثاني وبدت عليهما علامات الشك والريبة.
بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كيس بلاستيكي يحتوي على عدد
البداية عندما اشتبه النقيب أحمد بدوي، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين طريق المحور، في المدعو "أ.ح. م- 33 عامًا" صياد أسماك، و"و. أ. إ- 40 عامًا" سائق، في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الثاني وبدت عليهما علامات الشك والريبة.
بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كيس بلاستيكي يحتوي على عدد 12 لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالي 70 جراما، وهاتفين محمولين للاتصال بعملائهما، ومبالغ مالية حصيلة نشاطهما الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة، وتم إلقاء القبض عليهما وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
تحرر بالواقعة المحضر رقم 19628 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، وتم عرضهما على النيابة لمباشرة التحقيقات.