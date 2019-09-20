أول قرار ضد طبيب نسى «فوطة» في بطن حامل بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

صورة أرشيفية

أصدر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قرارًا بإحالة الدكتور «ت. س» طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة خاصة بمركز ومدينة الحسينية، إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في تعريض حياة ربة منزل للخطر، بعدما ترك «فوطة» طبية في بطنها في أثناء إجراء عملية وضع لها داخل عيادته الخاصة، لافتا إلى أنه جارٍ استصدار قرار بغلق عيادته الخاصة، التي شهدت الواقعة، نظرًا لما تم رصده من مخالفات دوّنتها لجنة التحقيق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أمر مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بإجراء تحقيق موازٍ لتحقيقات مديرية الشؤون الصحية في الواقعة، والاطلاع على كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة، ورفع تقرير شامل فور انتهاء التحقيقات إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لاتخاذها القرار المناسب