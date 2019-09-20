جريمة

أول قرار ضد طبيب نسى «فوطة» في بطن حامل بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قرارًا بإحالة الدكتور «ت. س» طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة خاصة بمركز ومدينة الحسينية، إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في تعريض حياة ربة منزل للخطر، بعدما ترك «فوطة» طبية في بطنها في أثناء إجراء عملية وضع لها داخل عيادته الخاصة، لافتا إلى أنه جارٍ استصدار قرار بغلق عيادته الخاصة، التي شهدت الواقعة، نظرًا لما تم رصده من مخالفات دوّنتها لجنة التحقيق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.
كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أمر مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بإجراء تحقيق موازٍ لتحقيقات مديرية الشؤون الصحية في الواقعة، والاطلاع على كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة، ورفع تقرير شامل فور انتهاء التحقيقات إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لاتخاذها القرار المناسب
اقرأ المزيد
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعلم بالمؤسسات الأمنية

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية) خلال الفترة من 17-9-2019 حتى 19-9-2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، إلى جانب الاطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشرافى للتعليم والتعلم الشرطى.
اغتصاب (2)

أب ينتهك براءة طفلته بمشاركة شقيقيه في كرداسة

طفلة انتصف عقدها الثاني من العمر، لم تقترف أي ذنب في حياتها، حظها العثر كتب أن تنشأ بين جدران منزل أسرة لم تعرف الرحمة أو مظاهر الرجولة طريقا إلى قلب وعقل الأب، إذ تجرد صاحب الـ52 عامًا من مشاعره بل وإنسانيته، وأجبر طفلته على خلع ملابسها، وراح يتحسس جسدها في حضور شقيقيه اللذين أكملا تفاصيل تلك المأساة بمعاشرتها طوال 9 أشهر بالعنف تارة وتحت تهديد السلاح أخرى، في لحظات تحولوا معها إلى ذئاب تبحث عن فريسة تشبع شهواتهم الجنسية الدنيئة، حتى كشف بلاغها المستور.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

الداخلية تتصدى لأباطرة الكيف في 14 محافظة

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضد مروجى المواد المخدرة، إذ واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة، والتي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المخدرات.
اقرأ المزيد من الأخبار
طعن

حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
زحام-فى-قسم-استقبال-مستشفى-المطرية-التعليمى

بالأسماء.. تسمم 16 مواطنا في حفل زفاف بالشرقية

في واقعة جديد تُضاف لسجل حافل من «المعازيم» ضحايا حفلات الزفاف والأطعمة التي يتم إعدادها قبل بدايتها بأكثر من عشر ساعات، أصيب ستة عشر مواطنًا، جميعهم من أهالي عزبة «أبو عجوة»، التابعة لقرية «الملاك» بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال جراء إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بالقرية، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى «أبو حماد» المركزي، وهناك تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وتم التصريح بخروج ثلاثة عشر حالة منهم فور دخولهم، قبل احتجاز باقي المصابين لتعليق محاليل طبية.
جثة

طعنة في القلب.. امرأة تقتل زوجها بعد شهرين زواج بالشرقية

أقدمت ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، على التخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، إذ دبت الخلافات بينهما لتستل سكينًا وتطعنه بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بقرية «الشبانات» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

ترزي برتبة نصاب.. عجوز ينتحل صفة مستشارين وقضاة بالشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، اليوم الخميس، القبض على ترزي، في بداية العقد السابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بانتحال صفة مستشارين وقضاة واستخدامه كارنيهات ومحررات مزورة منسوب صدورها لمناصب رفيعة المستوى، للنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]