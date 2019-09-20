كلب طبيب بيطري يعقر رأس طفلة في ميت سلسيل بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لضبط طبيب بيطري هرب بكلب شرس عقر رأس طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات من مدينة ميت سلسيل، الأربعاء الماضي، وذلك في أثناء لهوها أمام المنزل، في حي سيدي مجاهد. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط شرطة ميت سلسيل، بوصول طفلة تدعى "آلاء إبراهيم حجاج"، بادّعاء عقر كلب لها، إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.

بسؤال والد الطفلة، اتهم "عبده. ص"، وهو طبيب بيطري، بأنه يربي كلابا في عقار يمتلكه وسط منطقة سكنية، وقد هرب بالكلب منعًا لإعدامه ادعاء أنه فصيلة نادرة. بالاطلاع على التقرير الطبي، تبين إصابة الطفلة بقطع في الأذن اليمنى وتهتك في فروة الرأس من الأمام. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة