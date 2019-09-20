سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

300 ألف شخص يتظاهرون بأستراليا بسبب تغير المناخ

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
أستراليا
أستراليا
شارك حوالي 300 ألف شخص بجميع أنحاء أستراليا، اليوم الجمعة، في مظاهرات للمطالبة بالحد من ظاهرة تغير المناخ، وذلك قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقررة يوم الاثنين المقبل في نيويورك. ونقلت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني، عن منظمي المسيرات قولهم، إن تلك التظاهرات تعد الحشد الأكبر في تاريخ أستراليا فيما يخص تغير المناخ ..موضحين أن المسيرات الأكبر كانت في مدينتي ملبورن وسيدني، فيما كانت العاصمة الأسترالية كانبرا أقل مشاركة.
وأعلنت الشرطة الأسترالية أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع حوادث خلال التظاهرات ولم يتم اعتقال أي شخص.وكانت مدينة ملبورن الأسترالية قد شهدت مظاهرات حاشدة في شهر مارس الماضي، احتجاجًا على الإهمال الحكومي لظاهرة التغير المناخي، حيث رفع المتظاهرون العديد من اللافتات وأطلقوا الهتافات الداعمة للبيئة كما طالبوا
اقرأ المزيد
تفجير-في-أفغانستان (3)

رويترز: الغارة الفتاكة بأفغانستان نفذتها أمريكا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الغارة الفتاكة التي وقعت شرق أفغانستان وخلفت عشرات القتلى والمصابين، نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقتل نحو 30 مدنيا وأصيب 45 آخرون على الأقل جراء غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على محافظة ننكرهار شرق البلاد قرب حدود باكستان، حسب معطيات الجيش. وأكد مجلس المحافظة، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الغارة التي نفذت ليلة أمس الأربعاء، على منطقة خوكياني استهدفت مجموعة من المدنيين، في أثناء عملهم في منطقة زراعية.
بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
جواد ظريف (2)

«حرب شاملة».. تصعيد خطير من إيران بعد هجوم أرامكو

هدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، "بحرب شاملة" في حالة توجيه ضربة عسكرية لإيران، وفقا لحوار مع "سي. إن. إن". وأضاف ظريف: "لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية لكننا سندافع عن أرضنا". كان السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
جاستن-ترودو (3)

«ألف ليلة وليلة» تهدد عرش رئيس وزراء كندا

أثارت صورة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية، لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متنكرا في شكل رجل أسود في حفلة مدرسية أقيمت في 2001، ضجة كبيرة في البلاد. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الصورة التي نشرتها المجلة لترودو تعد نوعا من العنصرية، حيث تظهر الأخير في الصورة في سن 29، مبتسمًا ومُحاطًا بأربع نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم، وذلك خلال نهاية العام في مدرسة فانكوفر الخاصة التي كان رئيس الوزراء الكندي الحالي يعمل بالتدريس فيها، وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة".
اقرأ المزيد من الأخبار
حرائق-الغابات-في-امريكا

فرار السكان وتدمير المنازل.. من هنا بدأت حرائق غابات أستراليا

أعلن مسؤولون في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن مئات السكان فروا من منازلهم بعد اشتعال أكثر من 140 حريقا في غابات بأجزاء واسعة من ولايتي "كوينزلاند" و"نيو ساوث ويلز" بشرق البلاد. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الرياح القوية زادت من حدة الحرائق المشتعلة بالولايتين منذ أمس الإثنين وأن الحرائق باتت خارجة عن السيطرة بعدة مناطق. وأوضحت مفوضة شرطة "كوينزلاند" أن ثمانية حرائق على الأقل مثيرة للشكوك وسيجري التحقيق فيها. ويوجد قرابة 400 شخص في ملاجئ الولاية بسبب الحرائق التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى الآن.
جامعة-الزقازيق-

تعيين «عثمان شعلان» رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، وذلك خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبدالباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
طيور-مهاجرة

الرسوم أولا.. بدء موسم صيد الطيور المهاجرة في مطروح

صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، إذ صرح بذلك طه السنيني مدير إدارة البيئة بمطروح. وأوضح أن محافظة مطروح بدأت اعتبارا من أول سبتمبر الجاري فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية استعدادا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر القادم.
رئيس-الوزراء-الأسترالي-سكوت-موريسون- (2)

أستراليا تصدم أمريكا بسبب الصورايخ متوسطة المدى

تأكيد أسترالي جديد صادم لطموحات الولايات الأمريكية، إذ قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إذا قدمت أمريكا طلبا بهذا الشأن، موضحا أن كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس والوزراء سكوت موريسون، قالا "إننا لن ننشر.. بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد 5 أو 10 سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما"، بحسب سبوتنيك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]