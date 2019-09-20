300 ألف شخص يتظاهرون بأستراليا بسبب تغير المناخ

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

أستراليا

شارك حوالي 300 ألف شخص بجميع أنحاء أستراليا، اليوم الجمعة، في مظاهرات للمطالبة بالحد من ظاهرة تغير المناخ، وذلك قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقررة يوم الاثنين المقبل في نيويورك. ونقلت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني، عن منظمي المسيرات قولهم، إن تلك التظاهرات تعد الحشد الأكبر في تاريخ أستراليا فيما يخص تغير المناخ ..موضحين أن المسيرات الأكبر كانت في مدينتي ملبورن وسيدني، فيما كانت العاصمة الأسترالية كانبرا أقل مشاركة.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع حوادث خلال التظاهرات ولم يتم اعتقال أي شخص.وكانت مدينة ملبورن الأسترالية قد شهدت مظاهرات حاشدة في شهر مارس الماضي، احتجاجًا على الإهمال الحكومي لظاهرة التغير المناخي، حيث رفع المتظاهرون العديد من اللافتات وأطلقوا الهتافات الداعمة للبيئة كما طالبوا