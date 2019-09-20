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حرارة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
طقس
طقس
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 22 32دمنهور 22 31الإسكندرية 24 29بلطيم 23 29مطروح 21 28السلوم 20 29سيوة 19 33بورسعيد 24 29دمياط 23 28الزقازيق 23 33الإسماعيلية 21 34السويس 22 34العريش 23 30رفح 22 30رأس سدر 25 34نخل 20 32نويبع 25 35طابا
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الرئيس-السيسى

حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
مصطفى-مدبولي

بعد ميكنة الخدمات.. هل تستغنى الحكومة عن الموظفين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل أجبرت المدارس أولياء أمور الطلبة على دفع تبرعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي, مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
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عاصفة-ترابية (7)

حرارة وشبورة وأتربة.. تعرف على طقس اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (2)

شبورة وحرارة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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رطب ومائل للحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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