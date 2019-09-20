حرارة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

طقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 22 32دمنهور 22 31الإسكندرية 24 29بلطيم 23 29مطروح 21 28السلوم 20 29سيوة 19 33بورسعيد 24 29دمياط 23 28الزقازيق 23 33الإسماعيلية 21 34السويس 22 34العريش 23 30رفح 22 30رأس سدر 25 34نخل 20 32نويبع 25 35طابا

- بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 22 31

الإسكندرية 24 29

بلطيم 23 29

مطروح 21 28

السلوم 20 29

سيوة 19 33

بورسعيد 24 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 22 30

رأس سدر 25 34

نخل 20 32

نويبع 25 35

طابا 24 33

كاترين 21 34

الطور 26 32

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 26 35

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 35

سوهاج 24 37

قنا 25 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 42

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 25 36

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 33







