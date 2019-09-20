سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب السرقة والتخريب.. نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
نفط
نفط
أعلن المجلس الاقتصادي الوطني النيجيري خسارة 22 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر، قيمتها 1,35 مليار دولار، نتيجة للسرقة وأعمال التخريب في أنابيب النفط. وقال حاكم ولاية إيدو جودوين أوباسيكي، عقب اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني في مقر الرئاسة في أبوجا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "فُقِد 22,6 مليون برميل نفط خام خلال ستة أشهر، تبلغ قيمتها نحو 1,35 مليار دولار" في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو، مضيفا أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حل المشكلة.
يشار إلى أن أكبر خسارة للنفط بلغت 9,2 مليون برميل وسُجِلَت في خط أنابيب "نيمبي كريك"، الذي ينقل النفط من محطة في بوني إلى ولاية باييلسا والقادر على ضخّ 150 ألف برميل في اليوم.

انفجار-سيارة-مفخخة (1)

40 قتيلًا جراء تفجير انتحاري أمام مستشفى بأفغانستان

أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان أن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات، مركز محافظة زابل بجنوبي البلاد. وقال غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة، تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة إلى 40 قتيلا و140 جريحا.
الانتخابات الإسرائيلية 3

الأزمة مستمرة.. هل تشهد إسرائيل انتخابات ثالثة؟

بعد حملة انتخابية ساخنة، خاض خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معركة للحفاظ على مسيرته السياسية، وسط اتهامات بالفساد، فشل هو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس في الفوز بالأغلبية. ومن المتوقع أن يشهد الإسرائيليون إجراء انتخابات ثالثة، مع استمرار حالة الجمود بين الحزبين الرئيسيين في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة، حيث لا يمتلك أي من نتنياهو وجانتس خطة واضحة لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي حين أن هناك أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، فإن الشروط التي حددتها الأحزاب قد تعوق المهمة، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات ثالثة.
عالم-استراليا

300 ألف شخص يتظاهرون بأستراليا بسبب تغير المناخ

شارك حوالي 300 ألف شخص بجميع أنحاء أستراليا، اليوم الجمعة، في مظاهرات للمطالبة بالحد من ظاهرة تغير المناخ، وذلك قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقررة يوم الاثنين المقبل في نيويورك. ونقلت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني، عن منظمي المسيرات قولهم، إن تلك التظاهرات تعد الحشد الأكبر في تاريخ أستراليا فيما يخص تغير المناخ ..موضحين أن المسيرات الأكبر كانت في مدينتي ملبورن وسيدني، فيما كانت العاصمة الأسترالية كانبرا أقل مشاركة.
تفجير-في-أفغانستان (3)

رويترز: الغارة الفتاكة بأفغانستان نفذتها أمريكا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الغارة الفتاكة التي وقعت شرق أفغانستان وخلفت عشرات القتلى والمصابين، نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقتل نحو 30 مدنيا وأصيب 45 آخرون على الأقل جراء غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على محافظة ننكرهار شرق البلاد قرب حدود باكستان، حسب معطيات الجيش. وأكد مجلس المحافظة، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الغارة التي نفذت ليلة أمس الأربعاء، على منطقة خوكياني استهدفت مجموعة من المدنيين، في أثناء عملهم في منطقة زراعية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصافي-النفط-الأمريكية

بعد الهجوم على أرامكو.. لماذا لجأت أمريكا إلى احتياطي النفط؟

في خطوة كانت متوقعة، صعدت أسعار النفط، يوم الإثنين، إذ سجّل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ بداية حرب الخليج في عام 1991، نتيجة للهجوم على منشأتي نفط في السعودية تابعتين لشركة أرامكو، وبحسب "فرانس برس"، قالت مصادر إن الهجوم أدى إلى توقف إنتاج ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية، وخُفّض الإنتاج بنحو 5,7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل. وعلى أثر هذا الهجوم وخفض إنتاج النفط السعودي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، باستخدام النفط من احتياطي الطوارئ، خصوصا بعد ارتفاع أسعاره.
ترامب (2)

ترامب من قمة السبع: لا نبحث تغيير النظام الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام لا سيما في ظل أزمة التمويل. وأضاف ترامب على هامش القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم، كما أعلن أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية. وحول إيران، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت.
السيسى-وترامب (3)

ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
كيم-جونج-أون

ألمانيا تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، عن إدانتها إجراء كوريا الشمالية اختبارات لصواريخ قصيرة المدى، داعية إياها إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال بيان صادر عن الخارجية الألمانية، "نحن ندين تكرار كوريا الشمالية لاختبار الصواريخ قصيرة المدى، وهو ما ينتهك القانون الدولي"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأوضح البيان "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا "نحن ندعم الجهود الدبلوماسية من أجل نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]