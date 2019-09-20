بسبب السرقة والتخريب.. نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

نفط

أعلن المجلس الاقتصادي الوطني النيجيري خسارة 22 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر، قيمتها 1,35 مليار دولار، نتيجة للسرقة وأعمال التخريب في أنابيب النفط. وقال حاكم ولاية إيدو جودوين أوباسيكي، عقب اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني في مقر الرئاسة في أبوجا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "فُقِد 22,6 مليون برميل نفط خام خلال ستة أشهر، تبلغ قيمتها نحو 1,35 مليار دولار" في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو، مضيفا أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حل المشكلة.

يشار إلى أن أكبر خسارة للنفط بلغت 9,2 مليون برميل وسُجِلَت في خط أنابيب "نيمبي كريك"، الذي ينقل النفط من محطة في بوني إلى ولاية باييلسا والقادر على ضخّ 150 ألف برميل في اليوم.



